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川普跨年提早回華府　拍片讚歷史勝利、再批「中國病毒」

中央社

2021-01-01 12:06:32｜2021-01-01 12:13:33

▲美國總統川普與夫人梅蘭妮雅，跨年夜由佛羅里達州度假村返回華府。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普與夫人梅蘭妮雅，跨年夜由佛羅里達州度假村返回華府。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統川普數週來矢言要打贏總統保衛戰，他今天發布一段影片回顧他所謂的「歷史性勝利」，並說「我們取得的成就值得留名後世」。
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路透社報導，至今尚未正式承認11月選舉輸給民主黨拜登的川普，就國防授權法案和冠狀病毒紓困支票與國會對抗之際，早早自佛羅里達州度假村返回華府並在推特發布這項訊息。
川普讚許執政團隊的成就，包括對於冠狀病毒疫情的處理，以及重建經濟。

川普經常淡化疫情的嚴重性，許多衛生專家也批評川普政府的因應措施毫無章法、漫不經心，有時還忽視關於病毒傳播的科學資訊，川普本人也曾在10月感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

川普表示，美國在創紀錄時間內研製出COVID-19疫苗，此前他也曾正確預測疫苗將在年底前問世。

美國是受疫情重創最嚴重的國家之一，通報染疫致死人數超過34萬人，居全球之冠。

川普當初原本規劃在他位於佛州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）參加跨年夜聚會。

白宮未說明他提早返回華府的理由，但這與川普就否決重大國防法案與國會展開攻防戰、要求提高COVID-19紓困支票金額，以及美伊關係緊張升高等時機一致。

川普回到白宮時，記者拋出有關伊朗以及是否參與1月20日拜登就職典禮等問題時，他都沒有理會。
總統當選人拜登預計將在德拉瓦州的海邊住處過年，不過他也將參加美國廣播公司（ABC）年度特別節目「2021與萊恩西克雷斯特共度的迪克·克拉克跨年搖滾夜」（Dick Clark’s New Year’s Rockin’Eve withRyan Seacrest 2021）。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1100101
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