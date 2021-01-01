川普跨年提早回華府　拍片讚歷史勝利、再批「中國病毒」

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川普讚許執政團隊的成就，包括對於冠狀病毒疫情的處理，以及重建經濟。
川普經常淡化疫情的嚴重性，許多衛生專家也批評川普政府的因應措施毫無章法、漫不經心，有時還忽視關於病毒傳播的科學資訊，川普本人也曾在10月感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。
川普表示，美國在創紀錄時間內研製出COVID-19疫苗，此前他也曾正確預測疫苗將在年底前問世。
美國是受疫情重創最嚴重的國家之一，通報染疫致死人數超過34萬人，居全球之冠。
川普當初原本規劃在他位於佛州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）參加跨年夜聚會。
白宮未說明他提早返回華府的理由，但這與川普就否決重大國防法案與國會展開攻防戰、要求提高COVID-19紓困支票金額，以及美伊關係緊張升高等時機一致。
川普回到白宮時，記者拋出有關伊朗以及是否參與1月20日拜登就職典禮等問題時，他都沒有理會。
總統當選人拜登預計將在德拉瓦州的海邊住處過年，不過他也將參加美國廣播公司（ABC）年度特別節目「2021與萊恩西克雷斯特共度的迪克·克拉克跨年搖滾夜」（Dick Clark’s New Year’s Rockin’Eve withRyan Seacrest 2021）。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1100101