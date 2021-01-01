劉結一張志軍新年賀詞　強調兩岸和平但不忘促統

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劉結一在題為「堅定信心，共創新局」的文章中首先回顧2020年兩岸關係。他宣稱，陸方「堅定維護、有力捍衛國家主權和台海和平穩定」。「外部勢力瘋狂利用台灣問題給兩岸中國人製造麻煩，『民進黨當局』勾連外部勢力，挾洋自重，謀獨挑釁言行不斷升級」。
他聲稱，這些行徑是「危害台海和平穩定的禍根，損害中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益，與廣大台胞的福祉背道而馳」。陸方「絕不允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊」。
劉結一在展望2021兩岸關係時說，陸方將堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決遏制「台獨分裂活動」，完善保障台灣民眾福祉和同等待遇的制度安排和政策措施，密切兩岸經貿往來，促進兩岸交流合作，「推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程」。
張志軍在題為「奮楫篤行，萬里可期」的文章中也先回顧2020年兩岸關係。他宣稱，2020年是海協會妥善處理各類涉台突發事件和急難救助事項，盡心盡力為兩岸民眾排憂解難、扶危濟困。並克服疫情和「島內人為干擾」等不利影響，保持與台灣各界聯繫，開展「形式多樣的互動溝通」。
他在展望2021兩岸關係時說，儘管當前兩岸關係仍面臨著複雜嚴峻挑戰，但陸方有推動兩岸關係和平發展、融合發展的殷殷誠意，也有捍衛國家主權和領土完整的堅強意志。「逆流只能喧囂一時，無法逆轉兩岸統一的歷史潮流」。（編輯：翟思嘉）1100101