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劉結一張志軍新年賀詞　強調兩岸和平但不忘促統

中央社

2021-01-01 14:50:11

▲中國大陸國台辦主任劉結一1日發表新年賀詞，聲稱陸方今年將推動兩岸關係和平發展、融合發展，但不忘重彈「推進統一進程」、「統一無法逆轉」等論調。資料照。（圖／翻攝自國台辦官網）
▲中國大陸國台辦主任劉結一1日發表新年賀詞，聲稱陸方今年將推動兩岸關係和平發展、融合發展，但不忘重彈「推進統一進程」、「統一無法逆轉」等論調。資料照。（圖／翻攝自國台辦官網）
（中央社記者邱國強北京1日電）中國大陸國台辦主任劉結一及海協會長張志軍今天同時發表新年賀詞，都聲稱陸方今年將推動兩岸關係和平發展、融合發展，但不忘重彈「推進統一進程」、「統一無法逆轉」等論調。
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劉結一、張志軍今天分別在2021年第1期「兩岸關係」雜誌發表署名文章，並在大陸國務院台灣事務辦公室官網公布內容。
劉結一在題為「堅定信心，共創新局」的文章中首先回顧2020年兩岸關係。他宣稱，陸方「堅定維護、有力捍衛國家主權和台海和平穩定」。「外部勢力瘋狂利用台灣問題給兩岸中國人製造麻煩，『民進黨當局』勾連外部勢力，挾洋自重，謀獨挑釁言行不斷升級」。

他聲稱，這些行徑是「危害台海和平穩定的禍根，損害中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益，與廣大台胞的福祉背道而馳」。陸方「絕不允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊」。

劉結一在展望2021兩岸關係時說，陸方將堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決遏制「台獨分裂活動」，完善保障台灣民眾福祉和同等待遇的制度安排和政策措施，密切兩岸經貿往來，促進兩岸交流合作，「推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程」。

張志軍在題為「奮楫篤行，萬里可期」的文章中也先回顧2020年兩岸關係。他宣稱，2020年是海協會妥善處理各類涉台突發事件和急難救助事項，盡心盡力為兩岸民眾排憂解難、扶危濟困。並克服疫情和「島內人為干擾」等不利影響，保持與台灣各界聯繫，開展「形式多樣的互動溝通」。
他在展望2021兩岸關係時說，儘管當前兩岸關係仍面臨著複雜嚴峻挑戰，但陸方有推動兩岸關係和平發展、融合發展的殷殷誠意，也有捍衛國家主權和領土完整的堅強意志。「逆流只能喧囂一時，無法逆轉兩岸統一的歷史潮流」。（編輯：翟思嘉）1100101
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