變種病毒攻進中國！留學生自英國返上海確診
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-01 14:42:43
新冠肺炎疫情持續，英國出現傳染力更強的變種新冠病毒，讓情況更加雪上加霜，目前已陸續有國家傳出確診個案，台灣則已出現境外輸入的病例。中國疾病預防控制中心上月30日發布一篇英文研究報告也顯示，上海已發現首宗英國變種病毒的確診病例。
綜合陸媒報導，染病者是一名赴英求學的23歲女留學生，大約半個月前搭機返回上海，12月14日的新冠病毒檢測結果呈陽性反應，當晚就被送往醫院隔離。在經過病毒基因序列比對後，證實其感染的毒株，與近期在英國廣泛傳播的變種病毒相同。該份報告並指出，女學生在返回中國前2天，即12月12日，病毒檢測結果為陰性。據她自己表示，在英國期間沒有接觸過確診患者，也沒有購買冷凍食品，但在公園跑步時不會戴口罩，候機期間也曾摘下口罩進食。
雖然該名患者病況輕微，但中疾控的報告強調，女學生是中國首例英國變種病毒（VUI-202012/01）的輸入病例，對中國的疫情防控構成「巨大潛在威脅」。上海有關部門已加強疫調及接觸者追蹤，並對有關特定場所實施全面消毒。
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