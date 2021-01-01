影／彰化榮家元旦升旗玩創意　地墊拼出大國旗

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慶祝中華民國110年元旦，彰化榮譽國民之家今（1）日舉辦「110年元旦升旗典禮」，由家主任史浩誠率住民及職員工齊唱國歌，向國旗致敬，典禮結束大家攜手以特製的塑膠地墊拚成大國旗，展現愛國情操，並準備貼上國旗的圓蛋(代表元旦)，祝福長輩新的一年健康又圓滿。

▲彰化榮譽國民之家舉辦「110年元旦升旗典禮」，由家主任史浩誠率住民及職員工齊唱國歌，向國旗致敬。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

元旦前夕！霸王寒流來襲，但澆不熄長輩愛國的心，一早圍上輔導會特製的紅色魔術頭巾當成脖圍，非常喜氣，並戴上毛帽，紛紛持小國旗來到行政大樓前等候，大家顯得精神抖擻。家主任史浩誠帶領所有人一同高聲齊唱國歌，接著國旗歌響起，長輩們敬禮仰望國旗冉冉升起，迎風飄揚，顯得新年新氣象。

典禮結束，拿出替代役男巧思製作的國旗地墊拼圖，準備讓長輩一展身手。為了製作符合「中華民國國徽國旗法」之國旗規格，先丈量地墊長寬，按三與二之比例排出縱、橫，用圓規構圖畫出白日體及十二道尖角光芒，每道白尖角光芒之頂角為三十度，上下左右排列正對東南西北方向，接著在藍色地墊上漆上白色油漆，困難度十足，但想到長輩能開心體驗，替代役們很認真的製作，連接縫處都細心上漆，相似度百分百。

▲彰化榮譽國民之家舉辦「110年元旦升旗典禮」，榮民長輩不畏寒風坐著輪椅也要參加元旦升旗典禮，展現愛國情操。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

而長輩們聽說要玩國旗拼圖，直誇很有創意，並表示第一次體驗這麼大的拼圖，頗具挑戰，一開始由青天白日先拼，再來是紅色部位，只見長輩們來回拿取地墊，雖然過程中手忙腳亂，但大家玩得很開心，巨型國旗就這樣完成了，大家圍著國旗一起合影並高喊中華民國生日快樂！

之後將貼有國旗貼紙的水煮彩蛋放入摸彩箱，而摸到主任簽名的則另送麥片一袋，祝福長輩新的一年圓圓滿滿。

▲長輩們聽說要玩國旗拼圖，直誇很有創意，並表示第一次體驗這麼大的拼圖，頗具挑戰，一開始由青天白日先拼。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

家主任史浩誠期許同仁持續營造大家庭的和樂氣氛，提供長輩們溫暖的關懷與一個舒適的居住環境，而在新的一年，也願國運昌隆，全球新冠肺炎疫情早日消弭，大家恢復正常生活。