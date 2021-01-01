澎湖花火節、馬祖藍眼淚先卡位 國旅機加酒2千有找
記者陳致宇／台北報導
2021-01-01 15:25:32｜2021-01-01 15:25:49
想要提早卡位澎湖花火節、馬祖藍眼淚，可以把握早鳥優惠折扣，長汎旅行社宣布，今（ 1 ）日起接手立榮假期總代理，將共同打造全新旅遊平台，主打「即訂即開」的「一站式購足」服務，以當下最便宜的票價，立即完成機加酒訂購，同時完成加購旅遊行程及租車等客製化服務；為慶祝新平台上線，另推出國內旅遊機加酒 2 千有找優惠。
立榮航空董事長林志忠表示，立榮假期全新旅遊平台上線後，將提供多項豐富的旅遊元件，不僅讓旅客一站式輕鬆購足，還能隨心選配亮點行程、組合多元化產品，深度感受台灣之美。長汎旅行社董事長陳憲弘說，未來將提供最符合旅人需求的精緻服務，並一次整合各通路的優惠。業者表示，新平台主推一站式購足服務，可簡化行前準備，也能自由搭配各項需求，即時在網站搜出當下最便宜的組合價格，並且能立即確認開票，同時提供在地行程、租車、美食名店及伴手禮等旅遊元件加購優惠服務，並將不定期推出限量促銷及季節限定行程。為歡慶新平台上線，即日起至 1 月 21 日推出國內機加酒 1,777 元起優惠，刷指定信用卡最高回饋 10％ ，加碼抽立榮航空不限航點來回機票。此外，台灣高鐵持續推出高鐵假期， 2021 年首檔優惠「租車住宿好旅包」 2 日自由行優惠方案，即日起至 3 月 31 日期間開放購買（需 2 人同行並於周一至周三入住，不適用春節及國定假日），旅客可選擇多家精選飯店，訂購高鐵車票搭配入住一晚行程，可享平日住宿最低 0 元起的超值優惠外，加碼贈送 12 小時格上租車。