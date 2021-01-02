元旦收假倒數！公路總局點名4易塞路段
記者黃仁杰／台北報導
2021-01-02 17:41:30
今（2）天是元旦連假第2日，截至17時止，省道主要路段台9線蘇花改、南迴改及台61西濱快速道路全線交通順暢，僅中部台72線因大湖草莓季遊客車輛較多造成壅塞。不過明（3）天返工車潮預估將會湧現，公路總局也已研擬相關疏運措施。
公路總局表示，明（3）日為元旦連續假期最後一天，整體旅次將以返回工作地為主，因此省道易壅塞路段多為主要幹道，如台1線水底寮路段北向、台9線礁溪路段北向、台9線蘇花路廊北向、台9線南迴公路南向等，公路總局已規劃替代道路疏導，並請地方警力加強違規取締及進行相關交通管制，請用路人避開壅塞時段。為減少道路壅塞，公路總局研擬相關疏運措施包含行車動線分流、號誌時制管控及調整、沿線顯示即時路況訊息等，並預先盤點沿線瓶頸路段及尖峰時段，請用路人於車流量較多時循序行駛。自2020年12月31日0時至2021年1月2日12時止，西部國道客運共計行駛19253班次，疏運345431人；東部國道客運路線共計行駛4306班次，疏運66076人。而鼓勵民眾於連假期間多使用公共運輸前往東部地區，公路總局本次連假新增優惠及疏運措施包含北花線來回票400元、宜花東當地51家汽機車租賃業者，宜蘭地區憑北宜國道客運乘車票根、花蓮地區憑北花國道客運乘車票根、台東地區憑北花國道客運或高東直達臨時路線乘車票根，租車可享最低7折之優惠，同時增開「高鐵左營站─台東轉運站」直達臨時路線，每日往返各4班次，單程票優惠價350元，來回票650元。