影／心月造境卓麗秋山水青花瓷展　傳統中展現現代新美感

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此次展出在地方上可謂一大盛事，開幕典禮上冠蓋雲集，除彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、立法委員黃秀芳等地方人士外，還有行政院國軍除退役官兵輔導委員會主委馮世寬、內政部警政署主任秘書方仰寧、前彰化地檢署檢察長張宏謀等人與會。
卓麗秋是外科名醫謝義德醫師 夫人，原本是全職家庭主婦，在一次與朋友到鶯歌臺華窯參觀時，被瓷器上美麗的圖樣吸引，開啟了每週往返彰化、台北辛勤學畫的歷程，師於水墨大師周澄教授；卓麗秋表示，山水青花瓷是比較少人涉獵的項目，需要有承襲傳統、接軌現代的意念，希望能夠將青花瓷發揚光大，這次展出大小青花瓷約8、90件，有茶組、薰香器、花器等，都是依意念下去雕琢，隨心所欲，將文人畫賦予在青花瓷上，歡迎所有彰化鄉親蒞臨指導。
王惠美指出，卓老師把傳統青花瓷加上現代的美感，產生出非常不一樣的作品，讓來觀展留下非常深刻的印象與體驗，卓老師與其先生謝義德醫師平時就樂善好施，為回饋社會，已多次將展覽藝術品義賣，義賣所得全數捐作公益使用，在彰化改善交通瓶頸縣道137線林厝派出所前路口一案中，也樂捐藝術品，王縣長歡迎鄉親把握機會欣賞這場藝術饗宴。
林世賢表示，這次很榮幸邀請到卓老師在彰化藝術館參展，這是彰化300系列展的第一檔藝術展覽，卓老師非常的用心，將中國傳統藝術文化之美，加入現代的特色，形成氣勢磅礡的作品。