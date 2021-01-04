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唐綺陽星座運勢／愛神爆衝！1星座遇真命天子或告白成功

文／唐綺陽

2021-01-04 08:00:00

▲唐綺陽2017年星座運勢。（圖／大慕影藝）
▲唐綺陽本週星座運勢。（圖／大慕影藝提供）
【唐綺陽星座運勢週報1/4-1/10】
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重要星象：火星移位，水星、金星移動，火星進金牛，水星進水瓶，金星進魔羯，火、天入相位，水星與土冥有相位。
火星週四移位，當心火能量的影響，避免躁進產生衝突。水星、金星移動，帶來動盪感，事情繁多變化大。火星進金牛，肩頸、喉嚨易出狀況，關注金錢及食安問題，熱衷理財等議題。水星週五進水瓶，凸顯政治、社群媒體、霸凌等問題，要注意各方溝通，眾說紛紜、大家皆有意見想表達，對於民調、集會等狀況，規劃更適當的新規範。金星進魔羯，傳統經典的價值，能帶來安心感，專業人士受到肯定。火、天入相位，金融理財方面，有劇烈變動的情形。水星與土冥有相位，影響雙子、處女座，做出重要的決定。

工作注意：巨蟹、獅子、處女、魔羯

巨蟹：有長輩型貴人，做好配合以提升自己

獅子：集中力氣，好好應對變化球

處女：組織上的問題，需花心思來解決

魔羯：與熟悉的人工作，有安全感比較好

桃花注意：金牛、天秤、水瓶、雙魚

金牛：認識新朋友，帶來新開始的感覺

天秤：有機會遇到真命天子，或告白成功

水瓶：感情的可能，來自於開心的聚會

雙魚：雖有桃花機會，仍傾向於多觀察

財運注意：白羊、射手

白羊：別太衝動消費，避免破財

射手：從長計議慢慢來，勿急於一時

健康注意：雙子、天蠍

雙子：當心太過操勞，影響免疫系統

天蠍：適時卸下責任，忙碌中要好好養生
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