影／異國料理廚藝競賽 印尼劉安妮奪神廚獎

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春節即將到來，彰化縣新住民發展協會今（3）日舉辦新住民團圓一家親‧卦山神廚賽，來自越南、印尼、泰國、韓國、中國及香港等地的新住民朋友及外籍同學共20組選手，同場競技大秀廚藝，現場擺出各國美食料理，宛如異國嘉年華會，一解思鄉之情。

▲卦山神廚賽以新住民團圓一家親為主題，透過異國料理廚藝競賽，做年菜說故事。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.03）

「新住民團圓一家親 卦山神廚賽」得獎名單：神廚獎：印尼劉安妮。金廚獎：韓國黃子源、崔世琳。銀廚獎：香港姚緯恆。最佳人氣獎：印尼許瑪亞。佳味獎：越南張碧柳、張祐綾、湖北鄔君平、越南吳氏夢嬌、鄭元輔、泰國康大朋。

參加廚藝賽的新住民姊妹主要來自中國大陸與東南亞，連同助手及民眾都穿著國服，宛如異國嘉年華會，參賽者當場烹調，分別端出自己家鄉的拿手好菜，除了美味以外，擺盤也很講究，色香味俱全。

▲新住民發展協會舉辦新住民團圓一家親‧卦山神廚賽，來自越南、印尼、泰國、韓國、中國及香港等地的新住民朋友同場競技大秀廚藝。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.03）

彰化縣新住民發展協會會長李明輝說，春節是華人社會最重要的傳統節日，不論是遠嫁來臺的新住民姐妹、為了讓彰化縣的新住民及外籍同學感受過年家人團聚的氣氛，及臺灣溫暖的人情味，舉辦了這一場卦山神廚賽。

卦山神廚賽以新住民團圓一家親為主題，透過異國料理廚藝競賽，做年菜說故事，藉由一道道年節時與家人團圓的家常菜肴，說出對故鄉親人的情感，及每個家庭的感人生活故事；品嚐好滋味的異國料理時，也促進對不同文化的了解與交融。

▲評審團除了要品嘗美一道料理的口感外，擺盤上也有所要求要有創意。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.03）

抱回金廚獎的韓國學生崔世琳說，比賽主題要想呈現不同國家的年菜故事，因次決定製作過年時家裡會吃的飯捲與泡菜，透過活動也看到許多新住民媽媽菜餚擺設上很棒的創意。

穿著實驗袍認真拌炒嘎拋豬的明道能源系泰國學生康大朋，則發揮理工科學生的專長，菜餚份量精準到以公克計算，擺盤大玩實驗室創意，利用蝶豆花加檸檬汁，做出搭配嘎拋飯的粉紅色泡泡飲料，獲得人氣佳味獎。

▲來自中國惠州市的新住民也做出自己家鄉佳餚。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.03）

彰化縣長王惠美說，現場多道各國美食料理，令人食指大動，不少參賽者還特地穿著國服前來，大人小孩都感受到過節的開心氣氛，看到新住民及外籍學都能在彰化認真生活、未來縣府將連結更多社區，促進對多元文化的認識。