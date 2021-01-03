影／里長拍溪湖城鎮之心形象影片　溪湖這麼美

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溪湖鎮大竹里位在彰化縣地理位置中心點，當地美食、美景，人文薈萃，大竹里長何炳樺希望吸引遊客來溪湖觀光，自掏腰包5萬元聘請專業團隊來拍攝形象影片，透過許多空拍鏡頭，讓人得以一覽彰化之心全貌，近日影片一推出，得到不少里民迴響，紛紛驚呼「溪湖這麼美」，也有在外求職遊子看了大受感動，表示想立刻衝回家。
何炳樺說，推廣在地美食文化是他多年的夢想，3個多月前他開始籌設大竹里宣傳短片，希望介紹在地美食小吃和景點，讓在溪湖努力打拚的人們可以被看見，由大竹里辦公室自籌5萬元拍攝短片，也請里內長輩、社區志工們配合入鏡，影音一po上網後，也引發熱烈回響。
影片中介紹溪湖糖廠百年五分車連動的田園風光、里內慶安宮、財安宮土地公廟等廟宇、20公頃的中央公園、楊炭紀念圖書館，成功夜市、有名的溪湖羊肉爐、冰店、越南小吃等各式美食。
何炳樺表示，遊客來溪湖最常到溪湖糖廠，不然就是吃羊肉爐，其實溪湖近年來不斷在建設，有斥資2億元的中央公園，共融式遊戲設施與大草坪，相當符合現在休憩風格，也因位於彰化中心點，各地美食集聚，想得到都有賣，真的不只是只有羊肉爐啦。
何炳樺自製了一部片長12分鐘的「溪湖城鎮之心-大竹里」影片，介紹大竹里內觀光景點溪湖糖廠與著名的五分車，最新落成佔地20公頃的中央公園、溪湖最美的楊炭紀念圖書館、地方信仰中心保安宮，以及鎮內上百家特色美食等，豐富畫面加上溫暖旁白，推出2天點閱已破2000。
何炳樺說，今天不少民眾跟他說，看到影音很驚喜，連在外的孩子都看到了，還說想念家鄉的美食小吃了。很歡迎大家帶朋友們到溪湖玩，品嚐在地小吃。