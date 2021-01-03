影／里長拍溪湖城鎮之心形象影片　溪湖這麼美

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遊子看了想回家！彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺自掏腰包由里辦公室出資拍攝里內美食餐廳小吃、夜市、特色景點影片，溪湖城鎮之心大竹里影片一po上網引發討論，有民眾說「想家了」，想家鄉美食了，何炳樺說，其實彰化有很多小祕境，溪湖就是最好的休息站，歡迎大家品嚐美食後再走。

▲溪湖鎮中央公園占地20公頃。（圖／大竹里長何炳樺提供）

溪湖鎮大竹里位在彰化縣地理位置中心點，當地美食、美景，人文薈萃，大竹里長何炳樺希望吸引遊客來溪湖觀光，自掏腰包5萬元聘請專業團隊來拍攝形象影片，透過許多空拍鏡頭，讓人得以一覽彰化之心全貌，近日影片一推出，得到不少里民迴響，紛紛驚呼「溪湖這麼美」，也有在外求職遊子看了大受感動，表示想立刻衝回家。

何炳樺說，推廣在地美食文化是他多年的夢想，3個多月前他開始籌設大竹里宣傳短片，希望介紹在地美食小吃和景點，讓在溪湖努力打拚的人們可以被看見，由大竹里辦公室自籌5萬元拍攝短片，也請里內長輩、社區志工們配合入鏡，影音一po上網後，也引發熱烈回響。

▲溪湖鎮湖南國小「楊炭紀念圖書館」是一兼具教育與美感的圖書空間。（圖／大竹里長何炳樺提供）

影片中介紹溪湖糖廠百年五分車連動的田園風光、里內慶安宮、財安宮土地公廟等廟宇、20公頃的中央公園、楊炭紀念圖書館，成功夜市、有名的溪湖羊肉爐、冰店、越南小吃等各式美食。

何炳樺表示，遊客來溪湖最常到溪湖糖廠，不然就是吃羊肉爐，其實溪湖近年來不斷在建設，有斥資2億元的中央公園，共融式遊戲設施與大草坪，相當符合現在休憩風格，也因位於彰化中心點，各地美食集聚，想得到都有賣，真的不只是只有羊肉爐啦。

▲影片中介紹溪湖糖廠百年五分車連動的田園風光。（圖／大竹里長何炳樺提供）

何炳樺自製了一部片長12分鐘的「溪湖城鎮之心-大竹里」影片，介紹大竹里內觀光景點溪湖糖廠與著名的五分車，最新落成佔地20公頃的中央公園、溪湖最美的楊炭紀念圖書館、地方信仰中心保安宮，以及鎮內上百家特色美食等，豐富畫面加上溫暖旁白，推出2天點閱已破2000。

▲溪湖城鎮之心大竹里影片一po上網引發討論，有民眾說「想家了」，想家鄉美食了。（圖／大竹里長何炳樺提供）

何炳樺說，今天不少民眾跟他說，看到影音很驚喜，連在外的孩子都看到了，還說想念家鄉的美食小吃了。很歡迎大家帶朋友們到溪湖玩，品嚐在地小吃。