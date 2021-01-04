NOW早報／早午餐店突然開一堆？網曝「暗黑真相」：別傻

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原PO在PTT貼文指出「不是我老頭子在碎念，一整條街半年陸續新開了三四家，加上本來的早餐店這應該有五家以上，有沒有這麼好賣？看每一家裡面準備的年輕人都自信滿滿，有沒有年輕人開店拼命開早午餐的八卦？」
貼文一出，網友紛紛回應「現在都走網美風啊，拍照美就好，管你食物好不好吃」、「飲料店更多...一條街有十間都不用太意外」、「還有咖啡廳啊，不知道開什麼意思的」、「早餐店選對地方肯做就會賺，比咖啡店還安全」、「你去吳興街看，真的有夠可怕，一間接著一間開」。
另外，也有不少人對此現象嗤之以鼻「利潤真的很高，開對地方基本上穩賺」、「一個火腿跟蛋幫你分開放就賣你一倍價錢」、「漢堡一個賣你80，把生菜、漢堡肉、麵包分開放賣你230，會買單的人真的別這麼傻」、「漢堡一個賣50，拆開可以賣150的店幹嘛不開」、「早餐店鐵板麵賣你50，隨便加個佐什麼生菜的就變250囉！」
今日天氣／各地氣溫稍回升 中南部日夜溫差大
今（4）日天氣和昨相當類似，各地天氣大致穩定，僅迎風面的北海岸及宜花地區有局部降雨，另外由於台灣附近有低壓逐漸發展，北部地區雲量稍增多，也有零星飄雨機會；溫度方面，清晨仍受輻射冷卻影響，中南部地區低溫約14度，空曠地區溫度可能更低，北部及東半部地區15至17度左右，清晨外出活動仍要做好保暖工作，高溫部份，北部地區由於雲量稍增多大約20度左右，其他地區高溫進一步回升，中部及東半部地區約23至25度，南部地區可達26至28度，中南部日夜溫差大。
王丹自爆確診新冠肺炎！喊話「3點」：我不會被病毒打倒
中國民運人士王丹昨（3）日突然在臉書發文，公告他去年12月底檢測新冠病毒，結果為陽性，也確定感染新冠肺炎，不過他也要臉書的網友別擔心「自己目前狀況非常良好」，還提出三點喊「我不會被病毒打倒」。
獨／面對疫情高風險 機師怨：隔離升級卻不給疫苗
染疫紐西蘭籍機師因違規造成台灣防疫破口，今（2021）年元旦起機組員檢疫時間拉長為7天，若航空公司有執勤需求，可在檢疫期未滿間派飛，因而傳出機組人員不滿新規，紛紛將臉書大頭貼換為黑白坐牢圖片，更有機組人員抱怨列為高風險的他們，竟未納入新冠疫苗優先接種對象。一名國籍航空資深機師昨（3）日接受《NOWnews 今日新聞》訪問直指，不能把這「老鼠屎」套在所有人身上，「只有關我們，該得到尊重及保護都沒有」，大家很怨這一點，畢竟防疫很重要，飛安也很重要，有心理及身體健康的飛行員才有好的飛安，盼機組人員也能納入疫苗接種優先對象。
外媒擔憂台灣撐不住！醫師曝「神比喻」：再守5年沒問題
台灣從新冠肺炎爆發以來，防疫受到國際肯定，而且國人都可以過著正常的生活，然而外媒卻擔憂台灣這樣的「鎖國防疫」會撐不住。對此，醫師陳志金比喻「台灣不只是角落生物，還是令人討厭的模範生」貼文一出也引起網友熱議。
揮別2020罹癌低潮！微笑女神「內衣獻身」迎新年
28歲的「微笑女神」林真亦身材高挑、氣質出眾，除了接過不少廣告邀約之外，也時常能在電視劇裡看見她的身影。近來林真亦愛上與好姊妹相約運動、喜愛在IG上分享健身日常與心得，而她也在2020年末推出首本寫真桌曆《真心真亦 Sincerely Yuna 》，日前還曝光一張內衣照，寫下長文抒發心情，表示要以性感姿態迎接2021。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。