NBA／連續80罰命中後！Curry終於失手 無緣挑戰德佬紀錄
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-04 10:23:43｜2021-01-04 10:25:22
在連續80球罰球都命中之後，金州勇士超級球星Stepehn Curry今天在對波特蘭拓荒者的比賽首節，終止了他的紀錄，目前勇士首節打完以36:33暫時領先。
本季在少了好幫手Klay Thompson的情況下，Curry很難在比賽中獲得好的空檔，而他也加強了自己本來就很出色的罰球投籃，今天開賽前本季已經連續30罰命中，而此役首節他前4罰也都投進，來到跨季80投全中。NBA歷史上，連續罰球命中的紀錄是由1993年由灰狼隊的Micheal Williams所創下了連續97球命中；居次的是Jose Calderon在2008-09年之間寫下的87球；再來就是「德國坦克」Dirk Nowitzki在2011年的82球。
Curry今天本來有機會挑戰Nowitzki的紀錄，然而他在投第81球時卻失手，最終記錄停留在連續80 投命中。不過他首節狀況出色，單節就砍下了21分，帶領勇士取得3分領先。雖然無緣衝擊聯盟前三的紀錄，不過Curry已經打破了勇士傳奇球星Rick Barry所保持的連續60罰命中的隊史紀錄。