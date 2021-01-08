特企／迪士尼控尖叫吧！「全球獨家」奶嘴玩偶率先亮相！

風靡媽媽圈的Nookums「龍蝦哥」，相信大家應該不陌生！打造經典喜劇港片《與龍共舞》中，知名台詞－義大利名師「sit down please」的作品，讓寶貝穿上「龍蝦裝」變身嬰兒界的時尚小巨星。

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然而，這一次再度掀起熱烈的討論話題啦！「迪士尼授權」推出全球獨家款式搶先曝光，萬年不敗、大人小孩都愛的米奇與米妮，真的萌翻天！心動到忍不住想一起打包帶回家。限量「超萌奶嘴玩偶」將於2021年1月11日 在優迪嚴選開放預購。

專門為寶寶設計的安撫玩偶，都是手工一針一線地製作。經過嚴格的程序，配合細緻的縫紉技術，高品質的把關都是為了呈現最好、最可愛的款式。由於純手工精心縫製，首發數量有限，限量款式一定是先搶先贏啦！





身為迪士尼的忠實粉絲，對於他們的「白色手套」一定不陌生！在1929年時，米奇就已經開始在短片中戴著白色手套表演，漸漸地成為個人特色。





因此，Nookums 安撫奶嘴玩偶相當用心還原米奇＆米妮最經典的白色手套，還特地搭配寶寶造型的專屬圍兜，討喜的指數又更高呢！

米奇與米妮相親相愛的幸福模樣眾所皆知，邀請粉絲加入放閃行列，如果剛好是迪士尼控更是不能錯過！讓米老鼠情侶檔陪你們曬恩愛，開心迎接浪漫的2021年吧！





★「迪士尼限定款」將在2021年1月11日 於【YODEE 優迪嚴選】官網限量預購！

★預購連結：https://bit.ly/3aPtufX