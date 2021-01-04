獨／戀童男拍攝性侵小學生上傳雲端 經美國通報逮人
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-04 17:33:21
「美國國家失蹤及受剝削兒童中心」108 年9月通報我國境內之阮姓外籍人士雲端硬碟中存有大量男童猥褻圖片，經檢察官指揮台中市第三分局警方至阮男住處搜索扣得數十張兒量色情照片，並意外查出阮男101年間曾以金錢及香煙為餌，誘拐兩名約12歲的小學生到其住處拍攝猥褻照片並口交得逞。檢警找到已成年的兩名被害人追溯查明案情，台中地院審理終結，依「兒童及少年性交易防制條例」判處阮姓男子8年2月有期徒刑。
警政署刑事警察局於108年9月25日接獲美國國家失蹤及受剝削兒童中心（National Center for Missing & Exploited Children）通報，告知我國境內有一名阮姓外籍人士所使用之Yahoo 電子信箱及雲端硬碟中存有大量男童猥褻圖片；經轉報台中地檢署檢察官，10月8日由檢察官指揮台中市第三分局警方至阮男住處搜索逮捕。警方在阮男的電腦設備中發現大量各國兒童色情照片，其中赫然發現有兩名年僅約12歲兒童竟是台灣籍，追查出阮男於101年間曾誘拐兩名小學生拍攝猥褻照片，警方循線找到如今已成年的兩名男童追溯調查，還原當年案情。
兩名被害人向檢警表示當年還是小學生時，阮男以金錢及香煙為報酬，說要請他們當模特兒拍攝賣東西的型錄，由於當時父母只會給吃飯錢不會給其他錢，想可以多賺點錢，於是跟隨阮男至其住處拍照。結果阮男準備各式內褲要求他們逐一穿上，作出各種裸露變態姿態供他拍照。其中一名被害人更供出遭阮男強壓床上口交得逞。台中地檢署偵查後依妨害性自主起訴，台中地院法官審結，依「兒童及少年性交易防制條例」重判阮男有期徒刑8年2月。
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