影／新美學！觀光系彩妝儀態展演　蘇格蘭組掄元

我是廣告 請繼續往下閱讀

驚艷登場！大葉大學觀光旅遊學系今（4）日舉辦期末展演「觀光show文化」，大一學生發揮「彩妝儀態」課堂所學，結合彩妝造型與舞蹈表演，介紹印度、日本、夏威夷、巴西、非洲、蘇格蘭、西班牙文化，學生充分發揮創意，展示專業學習成果，贏得很多掌聲，也為大學生活留下另一個美好記憶。

▲大葉大學觀光系彩妝儀態展演，學生表演夏威夷舞。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

「彩妝儀態」課程的張幼妮老師指出，期末展演是觀光系的傳統，每年「彩妝儀態」課程都會設定主題，讓學生分組表演，今年以「觀光show文化」為主題，分成印度、日本、夏威夷、巴西、非洲、蘇格蘭、西班牙7組，各組團隊經過發想、討論、練習，結合課堂的彩妝技術與異國舞蹈，走上舞台表演，展現自信和專業。

▲大葉大學觀光系學生用故事呈現蘇格蘭文化。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

期末展演活動邀請曾任中華美學技能教育協會理事長的周家宇老師、金馬獎金鐘獎金曲獎藝人指定彩妝的風繡絨老師，以及觀光系副主任汪祖慧擔任評審，針對學生的彩妝造型、才藝表演、台風、整體性等項目評分，最後由蘇格蘭組獲第一名，非洲組獲第二名，夏威夷組獲第三名。

▲大葉大學觀光系學生表演巴西文化。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

觀光系大一生吳少桓、曾俊凱、沈敏雄、陳昕妤與休閒事業管理學系大四生李紫菱的蘇格蘭組獲頒第一名。陳昕妤說，老師上課教大家很多實務技巧，分組抽主題後，小組就開始討論如何呈現，老師也針對他們的計畫給予修改建議，最後他們選用故事的方式來表演，很開心可以獲得評審肯定。

非洲組的觀光系大一生陳怡妏表示，死亡是人生的終點，但死亡並不可怕，非洲迦納文化是用一種喜慶的方式面對喪禮，會有6人抬棺跳舞，期末展演他們表演抬棺舞，把迦納文化介紹給大家。

▲大葉大學觀光系學生表演抬棺舞。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

張幼妮說，「彩妝」跟「儀態」是服務業相當重要的一環，可以展現自信與專業。期末走秀展演提供學生全新的學習舞台，透過實際登台表演，表現自己最美麗、最有信心的一面，提升專業能力，也讓學生有臨場經驗及相互切磋的平台。