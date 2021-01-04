打包好市多洋蔥挨酸！他怒喊「汐止店等你」　留言全戰翻

知名美式賣場好市多（Costco）除提供各式各樣的商品外，也有選擇多元的熟食區吸引民眾，不過先前就頻頻傳出有會員打包洋蔥、飲料裝罐帶回家，導致其他顧客反應觀感不佳。近日就有一名男顧客因為買雞腿後到熟食區裝了一包洋蔥，卻遭到一旁的男客人酸言酸語而心生不滿，在臉書社團中PO文要對方重回汐止店講清楚，文章曝光後掀起眾人嘩然。

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這名男網友在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》表示，自己稍早因為打包洋蔥而被陌生中年男客發言猛酸，當下他因為老婆在旁守候而決定先將食物放在推車內，直到1樓詢問工作人員「我買雞腿配洋蔥可以嗎？」後得到許可才返回，沒想到對方卻早已離去。

▲男客人貼出他的交易明細和打包後的洋蔥。（圖／翻攝自臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》）

忍不下這口氣的他就表示，「工作人員說洋蔥配熟食都可以，並不會限制我們，這樣做並沒有違反公司的規定」，更在社團內喊話要對方出面，「下禮拜一的1點我在洋蔥區等你，我再裝一次洋蔥給你看，然後我們去門口問工作人員OK？」。

此外，他也氣憤指出有不少「正義魔人」愛公審別人，「你並不知道別人買的什麼東西，憑什麼去斷定別人？」、「你以為你買一個熱狗就很厲害，搞不好你沒有會員只是從旁邊混進來而已」。

不過這篇文章也掀起眾人熱烈回應，有許多網友認同他的做法表示「人家規定說可以就可以」、「真的管太多」，但有更多網友則不買單，指出原PO熟食類只買了2隻雞腿，洋蔥卻裝了滿滿一袋，行為儘管符合規定但的確容易遭人質疑，「買雞腿N年也不曾看到公告說可以拿洋蔥，只知道洋蔥是給熱狗搭配」、「我敢打賭去問畫單人員拿洋蔥可不可以配可樂，答案也是可以」、「討拍失敗」、「這是個充滿洋蔥的故事」。（編輯：楊智傑）