影／大俠百草翁之金光飛樂大對決　中、西樂曲對決

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中、西樂曲對決的掌中戲你看過嗎？光興閣掌中劇團將於23、24日在員林演藝廳小劇場將演出大俠百草翁之金光飛樂大對決，以經典名作大俠百草翁為主軸，配樂將北管和現代樂團結合偶戲演出，進行一場中、西樂曲對決，今(4）日舉辦演出宣傳會，彰化文化局長張雀芬敬邀布袋戲迷們屆時一同進劇場欣賞經典之作。

▲大俠百草翁之金光飛樂大對決，這齣戲讓彰化縣首次以掌中戲獲國立傳統藝術中心開枝散葉計畫支持的優質演出。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

一掌舞天下，十指撥弄百萬兵，掌中搖動古今事由，民國50年代活躍於彰化員林明都戲院演出的光興閣掌中劇團鄭武雄，締造當時盛況空前的精采演出，接手的第二代團長鄭成龍，致力於保留早期內台演出的傳統精髓況味，延續第一代老團長鄭武雄的劇本精華。

鄭成龍並邀請邱一峰教授擔任戲碼導演，且與時俱進融合現代多媒體聲光技術，由二大樂團現場跨界演出，為少數掌中戲斥資近百萬元成本之製作。這齣戲讓彰化縣首次以掌中戲獲國立傳統藝術中心開枝散葉計畫支持的優質演出。

▲鄭成龍強調，大俠百草翁這是台灣掌中戲史上，唯一把「丑角」充當主要角色。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

鄭成龍表示，光興閣起家於員林，是彰化在地的布袋戲劇團，在第一代團長鄭武雄的帶領下，曾經於台北萬華的佳樂戲院，創下售票連演102場的紀錄，這個紀錄至今無人超越。除了是光興閣的光榮，也是彰化人的驕傲。

鄭成龍指出，父親7年前過世，留下近千尊中型戲偶，每件華麗戲服都由母親一手設計細細縫製，能重新登台演出，最開心的就是母親；為了整理父親3千本手稿劇本，鄭成龍重回學校進修，還寫成碩士研究論文，他說父親的演出劇情獨立創作、鮮少重複，故事裡講述許多忠孝節義的傳統價值，是傳統戲曲最可貴之處。

▲一掌舞天下，十指撥弄百萬兵，掌中搖動古今事由，光興閣掌中劇團締造當時盛況空前的精采演出。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

鄭成龍強調，這是台灣掌中戲史上，唯一把「丑角」充當主要角色，精彩貫串全劇的戲碼，並將完整展現布袋戲文武場，從早期以南北管樂團，擔任後場配樂，到加入黑膠唱片、進入到現代電音樂團的演進史，精彩熱鬧可期。

張雀芬說，「光興閣掌中劇團」，將在員林演藝廳發表「傳統藝術開枝散葉系列-109年度戲曲新作發表計畫」成果演出「大俠百草翁之金光飛樂ㄩㄝˋ大對決」劇目，邀請全國愛好掌中戲的鄉親，提前購票、歡喜入場來看戲。