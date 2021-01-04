影／廢墟老眷村中興庄再造　嶗山大刀隊再現眷村味

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八卦山下綠林間藏著一座來自山東移民扎根的老眷村中興庄，彰化縣政府爭取國防部和文化部補助，將打造「彰化中興莊眷村文化園區」，今(4)日上午舉行規劃說明會，彰化縣長王惠美、國防部政治作戰局軍眷服務處長張榮順、中興莊村人文協進會理事長高華國等人勘察中興莊眷村，表示將規畫為青創及武術基地。

▲八卦山下綠林間藏著一座來自山東移民扎根的老眷村中興庄，也是國防部選定全國13處眷村文化保存區之一。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

建於1950年的彰化中興莊眷村，是國防部前部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，在榮眷遷出後，荒廢10多年，由於屋舍保存完整也富有動人歷史故事，去年登錄為歷史建築，經彰化縣政府向國防部及文化部爭取經費，今年將啟動打造為眷村文化園區。

王惠美表示，中興莊是彰化保存最完整眷村，2009年配合眷改計畫，居民遷至太極新村後，彰縣府積極活化和國防部達成合作共識，國防部同意補助開辦費3400萬元，2021先核撥款1700萬元。保存活化相關費用不足之處，縣府已提案向文化部爭取再造歷史現場2.0計畫經費，目前獲得初核計畫總經費600萬元，補助480萬元，地方配合款120萬元，執行調查研究計畫等，2021將啟動。

▲彰化縣長王惠美、國防部政治作戰局軍眷服務處長張榮順、中興庄村人文協進會理事長高華國等人勘察中興庄眷村。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

高華國表示，當年山東省嶗山村民組成大刀隊抵抗日本人侵略，被國民政府編入正規部隊，高芳先將軍傳奇武藝被封為「嶗山之獅」，1949年高芳先將軍帶領全村100多戶村民最後大撤退搭乘渤海輪撤退到台灣，輾轉遷居落腳彰化市八卦山下，曾任國防部長高華柱那時才3歲，也在撤退遷居之列。高芳先來台後也畢生武學在台扎根、發揚。

▲彰化縣長王惠美表示，將規畫為青創及武術基地。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

張榮順指出，中興莊包含66棟建築，現在的眷村改建計畫已從過去眷村1.0的拆遷眷舍到現今眷村2.0的文化資產保存，在歷經與各地方政府對眷村的盡力維護，個人感到非常有意義，也希望中興莊的改建能延續其未來世代的生命。

▲建於1950年的彰化中興庄眷村，最大的特色就是沒有一戶是一樣的。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

高華國表示，1949年青島大撤退，華北地區撤退的人員及物資最多也最充裕，媲美敦克爾克大撤退。當天撤退時因逢端午節，大家連粽子都沒有吃就上船，當撤退到最後一個連的時候，當時的連長也就是他爸爸，到最後只剩下約30人上船，最後輾轉來到這裡。

▲彰化縣長王惠美、國防部政治作戰局軍眷服務處長張榮順等人仔細中興庄的建築。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

高華國說，這個眷村最大的特色就是沒有一戶是一樣的，諸如此類的歷史故事還有許多，因此中興莊眷村非常具有歷史張力，另外，也請注意交通動線一定要規劃好，以便利停車。