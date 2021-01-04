影／失竊率高　許志宏要讓宵小不敢輕舉妄動

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佈下天眼！彰化縣鹿港鎮風雨球場近來屢傳前往運動民眾，停放機車或放在座椅的財物，被人偷走，鎮長許志宏接獲反映後，馬上指示管理單位在風雨球場內外，安裝7支監視器，今（4）日全部安裝完畢，要讓宵小不敢輕舉妄動。

▲鹿港鎮風雨球場近期聽聞在此停放的機車或是放置在球場座椅的個人物件經常被竊取，遭受損失。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

鹿港鎮風雨球場是許多喜愛打籃球的鎮民休閒運動的場所，每天的使用率都非常高，近期聽聞在此停放的機車或是放置在球場座椅的個人物件經常被竊取，遭受損失，鹿港鎮民代表會及鎮代張雅晴對此十分重視，提出反映，許志宏特別責成管理單位在風雨球場內外加裝了7支監視器，希望能夠遏止宵小行動。

鎮民代表張雅晴表示，根據警方反映，鹿港風雨球場因使用率高，運動的鎮民將物品放置在看台區，有時被順手牽羊遭受損失，或是機車坐墊被撬開等，民眾報案，警方加強巡查，卻是很難當場逮到現行犯，如果加裝了監視器，可以提供給警方循線逮人，效率會更好。

▲鹿港鎮鎮長許志宏到風雨球場了解監視器安裝。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

許志宏表示，風雨球場四周以及外部加裝了7支監視器，應該可使宵小無所遁形。他也呼籲來體育場運動的鄉親們，財不露白，貴重物品應該隨身攜帶最安全，同時也請大家提高警覺，如果遇到形跡可疑的份子，請立即查報警察單位，大家一起來維護我們社區的治安。