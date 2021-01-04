影／粉紅綿花糖　社頭崙雅國小紅風鈴木開花美炸

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超夢幻洋紅風鈴木開花囉！彰化縣社頭鄉崙雅國小圍牆旁的紅風鈴木開花了，從元旦起就有不少民眾去打卡拍美照，校長楊万興說，民眾發現這一處祕境，欣賞大自然帶給的美好，學校東側還有黃花風鈴木，花期約在3、4月間，歡迎民眾再到崙雅國小賞花。

▲崙雅國小緊鄰台一線圍牆旁的人行道種植約十數棵紅花風鈴木，這排紅花風鈴木花開顏色有粉色也有洋紅色，層次交疊，特別吸睛。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

社頭鄉崙雅國小圍牆上種植一排紅花風鈴木，近日進入開花期，粉紅色花苞不斷從枝芽冒出，猶如一朵朵粉紅色繡球花懸在半空中，情景美不勝收，有女民眾徜徉花樹下瞬間被征服，眼睛狂冒粉紅色說說「像極了愛情」。

崙雅國小緊鄰台一線圍牆旁的人行道種植約十數棵紅花風鈴木，每年12月底至1月進入開花期，剛好今年元旦前遇上寒流來襲，讓枝椏樹葉加速掉光，待氣候轉晴後，花苞忍不住一一綻放，特別的是這排紅花風鈴木花開顏色有粉色也有洋紅色，層次交疊，特別吸睛。

▲社頭崙雅國小紅風鈴木開花，有女民眾徜徉花樹下瞬間被征服，眼睛狂冒粉紅色說說「像極了愛情」。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

楊万興表示，這批風鈴木已栽種約18多，以往1月中旬才盛開，認為去年初冬還是暖冬，卻突然來個霸王寒流，氣溫急降下植物啟動保護機制，因此提前開花，而風鈴木花期約2周，且各棵開花時間不定，有些已經呈現凋零，有些卻進入滿開狀態，民眾賞花要把握時間。

吳姓女遊客表示，她在臉書「社頭人俱樂部」看到有人貼文，因此早上爬完山後特別繞到此來賞花，看到整棵樹開滿粉紅色的花朵，覺得心情充滿療癒，像極了愛情。陳姓鄉民表示，從沒發現家鄉有這麼美的祕境，早上就來拍照，可是人潮一直沒停過，想要個獨照，只好等下去。

▲崙雅國小圍牆上種植一排紅花風鈴木，近日進入開花期，粉紅色花苞不斷從枝芽冒出。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.04）

楊万興說，風鈴木原生南美洲，與熱情的社頭風土相當，生長及開花狀況皆相當良好，開花時滿樹綻放，有的粉嫩，有的緋紅，深淺有致的粉紅色變化，風鈴木感受到季節的召喚，恣意地四處綻放，伴著春風陣陣，經過此路段時，不妨稍微停歇，放慢腳步，欣賞風鈴木開花的麗致美景。