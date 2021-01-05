台灣靠鎖國抗疫能撐多久？呂秋遠「一語」吐心酸：只能拼

紐約時報的一篇報導「台灣靠封鎖成功抗疫，但能持續多久」，文中提到史丹佛大學副教授王智弘的說法，「台灣衛生官員用不懈努力取得了成功，但該島也得益於純粹的好運氣。隨著全球病例的激增，以及一種更具傳染性的病毒變種在許多地方傳播，更多感染者必然會抵達台灣邊境，這意味著更多陽性病例逃脫政府的防禦只是時間問題。」掀起熱論。對此，律師呂秋遠在臉書直言「我們是孤兒，有得選嗎？」他認為，新冠肺炎這場戰爭，就像田螺含水過冬，我們只能拼了！

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對於王智弘副教授的說法，呂秋遠表示，「才不是呢！該島不是得益於純粹的好運氣，而是得益於純粹的壞鄰居。他讓該島在2003年的SARS期間幾乎是國際孤兒，而且不能參加世界衛生組織。往後只能更加謹慎、緊張，因此在瘟疫爆發開始，就積極備戰，才能取得成功。台灣現在還沒滅亡，是因為我們知道死了沒人救，要自立自強，不要被人家瞧不起，反正人家也不會幫你，才打造了現在世界第一的防疫體系。」

而王智弘教授是為了唱衰台灣，所以才這麼評論嗎？呂秋遠說，倒也不是，王智弘教授比較擔心台灣持續的鎖國政策，可能會對於本土經濟造成打擊。畢竟台灣人過於追求零確診的數字，未來如果還是「一個都不能放」，可能對於國外觀光與商務會造成影響。王教授對於台灣的防疫體系是非常讚賞的，即使他認為有運氣成分，但也不能說完全不正確。





不然，敦睦艦隊事件、機師事件，怎麼能安然度過？難道真的台灣人天生神力嗎？呂秋遠直說，當然不是，肯定有「些微」運氣成分在其中。考試考第一名，當然除了實力，還有運氣。只是說，純粹的運氣，是不可能在考試中得高分的。況且，在過去一年內，我們的內亂，一點都沒少。



▲台灣靠封鎖成功抗疫，但能持續多久？呂秋遠直言「我們是孤兒，有得選嗎？」他認為，新冠肺炎這場戰爭，就像田螺含水過冬，我們只能拼了！（示意圖／取自unsplash）

呂秋遠指出，準備口罩，就有人說口罩未來會滯銷。口罩有人造假，就有人願意為他聲援。沒有本土案例，就說要全民普篩才行。維持隔離14天，就說應該開放小三通，與中國進行旅遊泡泡。陳時中做得好，就說不過是個牙醫出身，常常忙著走秀唱歌，隨便人來做都可以做得比他好。「防疫不是不能給批評與建議，但是在全球一片狂風暴雨中，我們好不容易有一片安樂土，卻成天想著本土病例、群聚感染怎麼還不來，只要政府建議的，就先反對再說，這樣就可以證明政府無能。這種拉同船的人一起陪葬的嗜好，我還是第一次見到。」





呂秋遠認為，2020年，我們在犧牲許多以後，終於還可以維持稍微正常的生活，不必封城、停課、禁止聚會。未來至少還有一年要努力，但我們還正常活著，不必面臨生離死別、醫療體系崩壞、日常生活瓦解，這已經是萬幸。疫苗會不會有效，我們真的還不知道，不過所有國家都還維持著邊境管制的情況下，我們真的還不需要討論到，如果維持這麼嚴謹的隔離政策，目前的成功防疫體系，到底還能多久。文章裡提到，「台灣能堅持這麼長時間是很了不起的。但即便該島在2021年年中為居民都接種疫苗，也還要等六個月時間，要再這麼堅持六個月真的很難。」





「再六個月？很難？這也太小看台灣人的堅毅程度了。」呂秋遠說，「我們曾經經歷過世界上第二長的戒嚴體制，還有什麼能難得倒我們的？台灣人擅長忍耐，這一場戰爭，就像田螺含水過冬，我們只能拼了。」他更無奈直呼「我們是孤兒，有得選嗎？」（編輯：許苡晴）