副機師被爆居家檢疫外出打高爾夫 華航證實：最重將解僱
記者陳致宇／台北報導
2021-01-05 12:27:39｜2021-01-05 12:27:48
機組員再傳違規事件！華航一名貨機副機師遭爆，去年 11 月中旬執勤返台後，未遵守居家檢疫 3 天不得外出規定，外出至高爾夫球場打球， 12 月又於自主健康管理期間出入大賣場。對此，華航證實，該明個案確實違反規定，將召開人評會從重議處，情節重大者將處以停職、甚至解僱。
華航表示，針對這起個案，初步調查此位機師執行 CI-5107 舊金山－台北貨機任務，於台灣時間 11/13 01:54 抵台，應執行三日居家檢疫，因此 11/15 外出確實已違反規定；執行 CI-5321 安克拉治－台北貨機任務，於台灣時間 12/22 12:47 抵台後，依規定可在三日居家檢疫結束後外出，但在自主健康管理期間，應避免前往人潮較多的場所，外出並應佩戴口罩。華航指出，對於違反居家檢疫規定，當事人已承認錯誤及表達歉意，願意接受懲處。本公司將依調查結果提報民航局及指揮中心，並依規召開人評會從重議處。華航強調，員工如有違反防疫規定者，將依獎懲規定從重議處，情節重大者將處以停職、甚至解僱，嚴格落實防疫。