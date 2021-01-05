永裕興18號船員失聯6日 漁業署：若海象許可將登船確認
記者賴志昶／台北報導
2021-01-05 17:51:43
我國籍「永裕興18號」鮪釣漁船赴太平洋公海作業，於去年12月30日起失聯。對此，農委會漁業署今（5）日表示，美方於1月1日至5日間，共派出11架次定翼機協助搜，但未見船上有人員；此外，該署已協調鄰近友船前往該海域協助救援，未來如果海象許可，將登船確認人員安危。
漁業署表示，蘇澳籍「永裕興18號」漁船是赴太平洋海域作業的鮪釣漁船，船全長29.6公尺，船噸位99噸，船上包括1名台籍船員與9名印尼籍船員，合計10名船員；該船於去年9月26日於我國南方澳漁港出海赴北太平洋作業，船主於去年12月30日起無法與船上人員取得聯繫，漁船的船位回報器（VMS）也在1月2日10時許距美國夏威夷中途島東北方606浬處斷訊。漁業署指出，漁業署漁業監控中心1日接獲「永裕興18號」船主通報後，立即電請外交部、海巡署及國家搜救中心洽請鄰近國家搜救單位協助搜尋，並協調失聯地點附近船舶前往協尋；同時，美方定翼機於1月1日至5日間，共派出11架次定翼機協助搜尋，發現漂流中「永」船，駕駛艙損毀嚴重，船上未見有人員活動，也無發現救生艇。
漁業署進一步指出，今日美國檀香山搜救中心再派出定翼機繞行觀察「永」船，仍未見有人員活動，因海況不佳，美方無法登船，定翼機已在附近投擲2支定位電子浮標以便確認「永」船船體位置；目前「金Ｏ發66號」等4艘我國籍漁船也在鄰近海域投入協助搜索工作，該署除與經營者、船長家屬保持聯繫轉知搜救狀況外，也透過外交管道及船員仲介聯繫受僱「永」船非我國籍船員的家屬。漁業署強調，該署密切關注本案發展，將持續與船方與相關搜救單位保持聯繫，以提供必要協助；未來如果海象許可，將登船確認人員安危。