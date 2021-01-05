40歲男無專長想找「輕鬆工作」！眾曝2職業：簡單錄取
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 19:00:29
部分人會面臨到「中年失業」的窘境，若沒有一技之長，又該如何尋找出屬於自己的事業第二春？就有一名網友面臨這樣的困境，再加上身體無法負荷高強度的工作，因此上網詢問眾多網友「該怎麼找到合適工作？」問題也掀起討論，更有2種職業被點名多次。
一名網友在PTT上分享自身遭遇，「我即將邁入40歲，私立大學企管系畢業，沒結婚也沒小孩，為了省房租和父母同住。上一份工作因為壓力太大，身體撐不住而離職，目前以吃老本度日，每個月只能花1萬2內，但快40了，真的不想做強度太強的工作，有沒有什麼比較合適的工作能做？」不少網友看完原PO的條件後，紛紛點名2種職業，「保全夜班很缺吧，流動率高」、「外送吧，認真跑一個月6、7萬不是問題」、「外送還可以到處晃晃散散心」、「外送啊！勤快點一天2000不是問題」、「如果很焦慮，保全是最容易入門的」、「保全不在意身高，也比超商輕鬆」。另外也有人分享實際經歷給予鼓勵，「可以考慮台電配電，不難考」、「只要認真努力，都是成功的人」、「這個過度期也好好照顧自己的內心」、「認真說，去找職訓中心比較有方向」、「你還是比世上很多人幸運多了，別喪志加油」。（編輯：潘毅）