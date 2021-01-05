影／曳引車與轎車車禍　警消：聞不到「嘉明的味道」

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警方指出，31歲的蕭姓男子在田中酪農牧場擔任技術員工作，今（5）日中午開著自小客車載著一桶液態氮容器前往芳苑牧場進行人工受精用，與48歲邱姓男子駕駛曳引車在61線下方平面道路發生碰撞，該路段沒有紅綠燈，蕭男的車則由新生路由東往西，邱姓男子所駕駛曳引車行駛61線下方平面道路由北往南，兩車發生碰撞，黃男頭部、四肢外傷外，意識清楚，送彰濱秀傳醫院救治。
救護人員到場後，蕭男說車後座放有液態氮容器內裝牛體精液，原本要從田中前往芳苑一家牧場受精配種，因車禍撞擊導致裂痕洩漏，現場雖沒聞到特別味道，但為避免與液態氮接觸，救災同仁先以被單覆蓋容器，直到12點45分洩漏完畢才離開。
彰化消防局第三大隊長施順仁說，處理液態氮容器的標準作業流程，就是不能直接用手碰觸，因此以被單直接蓋住，消防人員得知容器內是牛體精液後，因為精液經過液態氮流出會凝固，完全沒有聞到任何味道。
鹿港交通分隊小隊長郭元章指出，發生事故的路口並未設置號誌燈，今天中午12時02分，蕭男開車由新生路往西行，在台61線西濱平面道路182.8公里處路口，遭邱男的曳引車擦撞，曳引車車頭毀損，白色自小客車車尾和右側車身被撞爛，放在後座的整桶液態氮容器也因撞擊力道而破裂，氮氣不斷洩漏。
施順仁表示，洩漏出來的是液態氮，但牛精液並未流出，所以警消在場都無人聞到「嘉明的味道」，蕭男父親接獲通知，隨即趕到場接手處理，繼續將整桶牛體精液運往田中。至於桶內牛體精液是否仍新鮮可用，蕭男家人未再多說。