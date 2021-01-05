影／水腫以為發胖忙減重　狼瘡引發洗腎保命

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19歲李姓女大生，去年2月突然發胖體重巨增15公斤，不僅雙腳變粗、肚子也變超大，他拼命減肥但沒有效果，後來求助醫師幫忙，才發現是紅斑性狼瘡搞怪，因破壞腎臟功能導致水腫，甚至引發急性衰竭，整整洗了2個多月的腎才保住性命。

▲李姓女大生1年前腳水腫。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.05）

李小姐表示，她有每天運動的習慣，但去年初卻開始發胖，雙腳、肚子和臉都腫了一圈，鞋子都快穿不下，褲子還要穿爸爸的，體重從47公斤飆到62公斤，就像打氣一樣，她很自然地認為自己變胖了，並沒去想其他因素。於是她開始狂跑步，早上跑2公里，晚上也跑2公里，還加上跳舞及瑜珈，但體重就是降不下來，1個多月後她一直咳嗽，尿尿變紅及泡泡變多，時常又累又喘，到診所就診後被轉到彰化醫院。

▲彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡說，紅斑性狼瘡是自體免疫性疾病，比較常見的是侵犯關節及皮膚，如蝴蝶斑或皮膚潰爛，也可能會破壞全身器官。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.05）

彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡指出，患者當時的蛋白尿高達每天8000毫克，正常人約100毫克，抽血及腎臟切片都顯示急性腎衰竭末期，除了緊急住院之外，還必須透過血液透析解救，再經過一連串檢驗，確診為紅斑性狼瘡，當時也擔心會變成慢性腎衰竭，那就必須長期洗腎，所幸洗腎2個多月後，腎臟慢慢恢復功能。

▲李姓女大生目前沒水腫的腳。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.05）

蔡旻叡說，紅斑性狼瘡是自體免疫性疾病，比較常見的是侵犯關節及皮膚，如蝴蝶斑或皮膚潰爛，也可能會破壞全身器官，如腎臟、神經系統、肺臟、心臟及血液相關的器官，好發在年輕女性，當腎臟受到侵犯時會因為蛋白由尿液中流失引起水腫，而這起個案的李小姐在罹病初期只有水腫，沒有其他常見的皮膚症狀出現，在診斷上比較困難。

李小姐表示，她當時一聽到洗腎，不知道嚴重性，還問媽媽「洗腎很可怕？」後來得知可能一輩子洗腎才驚覺事態嚴重，也才了解到自己把水腫當發胖是多麼危險的事，所幸沒有走到長期洗腎的地步。她特別感謝蔡旻叡醫師一直鼓勵她，還求了平安符送她，她很感動。

▲李姓女大生她特別感謝蔡旻叡醫師一直鼓勵她。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.05）

蔡旻叡強調，年輕女性若不明原因水腫，一定要就醫釐清水腫的原因，不一定是紅斑性狼瘡造成，也可能是腎臟病、肝硬化、靜脈栓塞、心臟衰竭等等，千萬不要以為是發胖，逕自減重。