少女失蹤15年慘遭歹徒囚禁！警方靠「這點」破案

電影《謎宮》由奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼監製、《霧中的女孩》團隊共同打造，懸疑刺激媲美《佈局》。《謎宮》講述一位名叫莎曼珊的年輕女孩，在醫院裡醒過來，不僅受了傷也沒有任何記憶，原來，她在13歲的時候曾被綁架，並且被囚禁了15年。

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而在莎曼珊身旁的是，專精於犯罪心理的專家葛林博士（達斯汀霍夫曼 飾），他相信莎曼珊被綁架的答案，就藏在她的記憶中！在找尋答案的過程中，莎曼珊一直提起一座迷宮，案情也因此陷入膠著。就在某天，多年前曾接觸過莎曼珊一案的偵探（托尼瑟維洛 飾）突然現身，並且帶來一絲線索。

▲達斯汀霍夫曼（左）監製又主演。（圖／車庫）

在電影中演出少女莎曼珊的，是有「義大利未來之星」之稱的瓦倫緹娜貝兒（Valentina Bellè），她被囚禁於暗室，僅穿著一件細肩帶洋裝，脆弱得倒在地下的畫面，以及爾後的反轉演技，令義大利觀眾讚嘆。

▲《謎宮》懸疑刺激媲美《佈局》。（圖／車庫）

對此，瓦倫緹娜貝兒說：「我讀完劇本後十分喜歡莎曼珊這個角色，她美麗又聰明，讓我完全著迷，能演出這個角色讓我十分高興！」