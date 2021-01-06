少女失蹤15年慘遭歹徒囚禁！警方靠「這點」破案
記者翁新涵/綜合報導
2021-01-06 09:00:00
電影《謎宮》由奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼監製、《霧中的女孩》團隊共同打造，懸疑刺激媲美《佈局》。《謎宮》講述一位名叫莎曼珊的年輕女孩，在醫院裡醒過來，不僅受了傷也沒有任何記憶，原來，她在13歲的時候曾被綁架，並且被囚禁了15年。
而在莎曼珊身旁的是，專精於犯罪心理的專家葛林博士（達斯汀霍夫曼 飾），他相信莎曼珊被綁架的答案，就藏在她的記憶中！在找尋答案的過程中，莎曼珊一直提起一座迷宮，案情也因此陷入膠著。就在某天，多年前曾接觸過莎曼珊一案的偵探（托尼瑟維洛 飾）突然現身，並且帶來一絲線索。在電影中演出少女莎曼珊的，是有「義大利未來之星」之稱的瓦倫緹娜貝兒（Valentina Bellè），她被囚禁於暗室，僅穿著一件細肩帶洋裝，脆弱得倒在地下的畫面，以及爾後的反轉演技，令義大利觀眾讚嘆。
對此，瓦倫緹娜貝兒說：「我讀完劇本後十分喜歡莎曼珊這個角色，她美麗又聰明，讓我完全著迷，能演出這個角色讓我十分高興！」
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