影／全民潔車自愛．擦亮台灣　為觀光產業注入強心針

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台灣防疫有成！為延續、擴大台灣防疫成就，打造乾淨清潔安全的交通環境，為台灣觀光產業注入一劑強心針，台灣廣告主協會理事長王義郎特別發起「潔車自愛‧擦亮台灣」活動，今（5）日在彰化市公所清潔隊部後方空地進行，彰化市長林世賢等鄉鎮首長清洗自己的座車，為活動掀起高潮。

▲響應「潔車自愛‧擦亮台灣」活動，埔心鄉長張乘瑜清洗自己的座車。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.05）

「全民潔車自愛．擦亮台灣」全台公益巡迴活動彰化場由無双樂團演奏下揭開序幕，活動中，林世賢等人呼籲，在全球疫情陰霾仍揮之不去的現在，大家更應養成良好的衛生習慣，以建立清新、安逸、乾淨的環境，清潔自己的愛車也是重要的一環。

為響應此一有意義的活動，包括副總統賴清德辦公室主任陳文彬、立委陳素月、埔心鄉長張乘瑜、福興鄉長蔣煙燈、溪州鄉長江淑芬、二林鎮長蔡詩傑，以及彰化高商校長粘淑真等人；台灣廣告主協會理事長王義郎邀請大家探討如何將台灣打造成乾淨整潔、彬彬有禮的友善環境，以吸引國外觀光客，讓世界對台灣留下美好印象。

▲「全民潔車自愛．擦亮台灣」全台公益巡迴活動彰化場由無双樂團演奏下揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.05）

王義郎指出，「潔車自愛‧擦亮台灣」活動希望打造乾淨清潔安全的生活環境，讓台灣成為內外皆美的美麗國度。未來疫情結束，全球觀光逐步解禁後，讓來台觀光的國外旅客，能身歷其境感受台灣乾淨整潔的環境、彬彬有禮的友善人心，讓國際人士耳目一新，留下深刻印象，對台灣觀光產業注入一劑強心針。

王義郎說，有鑑於彰化市長林世賢長期以來，推動環保與生態維護工作不遺餘力，因而首場就選在彰化市舉行；林世賢表示，養成良好的衛生生活習慣將愛車清潔擦拭乾淨，讓開車出門備覺風光。

▲鄉鎮首長清洗自己的座車，為活動掀起高潮。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.05）

王義郎表示，當全球人類籠罩在新冠肺炎疫情風暴中，細數從全球貧窮及工業化國家，數百國的經濟生活面臨空前浩劫，無一倖免！但很慶幸的是，我們美麗的台灣在蔡英文總統暨賴清德副總統的領導下，任命衛福部長陳時中帶領同仁將士用命，全國團結一致，抵擋疫情擴散，卓然有成，使台灣一躍成為全球的模範生。