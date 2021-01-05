「500-302-75=123」被圈錯！正解讓台人看傻：我該重讀了
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 21:15:45
不少父母平常除了照顧孩子外，當學校作業有問題時也得出面解決，不過有些題目考倒的不是只有學生，就連家長看到也會頭痛。近日，就有媽媽抱怨，日前要幫孩子溫習功課，發現數學考卷答案算對了，老師還硬扣3分，讓她忍不住發文求解，貼文也引起網友熱議。
原PO在《爆廢公社二館》表示，日前幫國小三年級的孩子溫習時，發現數學考卷的答案算對了，卻被老師直接狠扣3分，摸不著頭緒的原PO來回看了三次，最後忍不住說「還是看不出來哪裡不對，求解？」只見原PO貼出的題目寫著，「電梯限重500公斤，目前已載重302公斤貨物與一位75公斤的送貨員，可以再載重幾公斤？」而孩子則依序解題橫式為「500-302-75=123」，結果下方的直式解法，被老師用紅筆圈起來，扣3分。
許多網友看完也紛紛解析，原因其實是「直式減法不能一次減兩個數字」，「就很簡單，直式寫錯了啊（補習班老師路過）」、「老師沒錯，直式要拆開兩段來算，橫式也要，這三年級要學得是很正常的」、「應該是500-（302+75）=123」、「直式一般該列2個式子，不可連減」、「應該是500-302=198，198-75=123，這樣才算對」。其他網友看到真相後，也紛紛自嘲，「你不說，我還看不出來」、「我也是來回看了三次」、「不說了，先去報名重讀小學」、「不同思維，造就不同人生」、「長大後，我都用計算機按了」、「笑死，所以我該重讀了吧」、「我完全不記得直式不能連減，先對不起小學老師一下」。（編輯：許智超）