NOW早報／媽每天開關電熱水器遭嫌！內行揭密：電費差2千

媽每天開關「電熱水器」遭嫌棄！內行揭真相：電費差2千

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在冬天時洗上熱水澡是最幸福的一件事，也有不少人家中早已換成「電熱水器」。就有網友在PTT發文表示，「我們家第一個洗澡的人要先打開電箱，開啟熱水器電源（無熔絲開關）並等待加熱，最後一個洗完澡的人要再去關掉，因為媽媽堅信這樣可以省很多電，但這樣每天開開關關總電源，會不會容易壞掉？到時修理費反而更貴？」

對此，過來人紛紛解答，直指「儲熱式的你不關一定電費驚人，加熱電錶跑飛快」、「儲熱水的不關掉水冷會自動加熱，早上沒人在家就是浪費」、「省超多，租屋處兩個月收一次 冬天之前都破千，現在400不到」、「我家儲熱式，不關會被我媽罵，聽他說兩個月差兩千」、「儲熱冬天可以省，4500瓦加熱一小時就電費就超過30元了」。



▲許多網友陸續分享自身使用經歷。（圖／翻攝PTT） 今日天氣／東北季風影響！北東整天濕涼 各地氣溫稍降





今（6）天日受東北季風影響，北部及東北部整天較濕涼，其他地區早晚亦涼；其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，北部地區也有局部短暫雨，東部、東南部地區可能有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，各地高低溫會比昨天稍降一些，預測西半部及東北部低溫約13至15度，花東約16、17度；預測高溫北部及東北部約17度左右，其他地區約21至25度，屬較舒適的天氣。





日本考慮全面鎖國！台灣商務客也在禁止之列





日本的新冠肺炎疫情嚴峻，4日包含東京都在內的首都圈，已搶先中央政府先行宣布進入緊急事態，如今又傳出日本政府考慮全面鎖國，連商務客也禁止入境，包括台灣。此外，根據日媒《NHK》報導，菅義偉昨（5）日在自民黨會議上表示，面對新冠病毒來勢洶洶，抗疫是當務之急，預計在7日會發佈以包含東京都在內的首都圈，「一都三縣」的緊急事態宣言。



▲日本媒體報導，由於新冠疫情嚴重，日本政府有意全面鎖國，包含台灣在內的商務人士也將被禁止入境。圖為近日東京羽田國際機場的旅客。（圖／美聯社／達志影像）

內閣傳改組 國民黨團：蘇貞昌、陳吉仲最該下台





在萊豬開放進口後，內閣再傳改組風聲，但目前被外界點名的只有國防部長嚴德發，國民黨團總召林為洲表示，若真的要改組，最先該下台的莫過於行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲兩個雙標黨。



▲行政院又傳出改組風聲，國民黨團總召林為洲認為蘇貞昌、陳吉仲最該下台。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.18）

長大了！女兒16歲模樣曝光 高捷笑稱「甜蜜的負荷」





62歲藝人高捷演過多部影視作品，大多飾演壞人角色的他，被稱為「反派專業戶」，2004年他與小22歲嫩妻陳泯蓁結婚，婚後育有一對子女。高捷日前在臉書上PO出與16歲女兒高子期的合照，愛女亭亭玉立的模樣引起網友討論。



▲高捷（左）PO出與女兒合照。（圖 / 高捷臉書）

鴨肉店「飆罵金句」成貼圖！創作過程曝 網暴動：快上架





台中「富王鴨肉店」因辱罵女外送員事件風波持續延燒，有創作者將店鴨肉店男店員的嗆人金句，畫成LINE貼圖，看到鴨子的經典表情加上台詞變成貼圖後，立刻掀起廣大網友的支持，紛紛留言直呼「求上架」！而該名設計師網友本人也在臉書發文表示，目前已向LINE官方提出申請，更開心表示「應該會有很大機會審核通過，我們就一起期待這組貼圖上架吧」。