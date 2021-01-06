罷王會過嗎？快析輿情：這2指標露頹勢 「倒宇天光」很難

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台灣議題研究中心表示，據QuickseeK快析輿情資料庫監測，相關討論聲量在去年10、11月仍集中在罷王團體的臉書粉專「罷免王浩宇」中，其他藍營地方人物、地方性粉專聲量占不到20%，即便國民黨中央早已下令動員，依舊無法帶動地方的討論聲量；12月在台北市議員羅智強的聲援下，罷免案的討論集中到羅智強身上，單月聲量飆升至1.7萬，然而這種「全國熱、地方冷」情況，對區域選舉來說恐怕不是好現象。
QuickseeK快析輿情進一步分析罷王團體的臉書粉專、「罷免王浩宇」的貼文數據，結果發現，該粉專近3個月的貼文互動表現連月下跌，10月時每則貼文可獲得近3千互動，到12月不增反減僅剩2千，貼文分享、留言等指標通通「倒退嚕」沒有提升。在藍營地方動員狀況不佳的情況下，政黨色彩較不明顯的公民團體「罷免王浩宇」動能也持續下降，若罷王團體在這兩周仍無法拉起「罷王」聲浪，想讓中間選民出來投票可能並不容易。
台灣議題研究中心表示，王浩宇罷免案經長時間的操作，在最後2個月展露出頹勢，不僅藍軍在地方上沒有帶起討論，罷王團體的能量也持續衰退，王浩宇罷免案在剩不到兩周時間內，若還是沒有找到有力破口，中壢想要「倒宇天光」恐怕並不樂觀。
新聞來源為Newtalk 新頭殼