洗頭髮250超便宜？行家揭髮廊「暗黑手法」：一堆人不知
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 11:11:02
女生髮量比較多，天天洗頭又要吹很久，比男生麻煩很多，因此不少女生偶爾會去髮廊洗頭，節省時間又方便。近日，就有女網友分享自己想去洗頭，看到髮廊門口寫「洗+剪400元」，心想再加個護髮應該不會超過1200，於是進去光顧，沒想到結帳時卻臉綠，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「我家本身就是做美髮的，所以看到這間家庭美髮洗+剪才400，想說加上護髮的費用，我自己估算一下大概是1200元，結果一切結束後，我跟老闆娘說要吹內彎不要上電棒，結果老闆娘發現髮尾捲度不夠，還是硬是用電棒捲了一下」。「之後結帳真的超傻眼，深層護髮1600、洗頭250，最後老闆娘還把上電棒的50元也加上去，洗一顆頭加一加竟然要1900，我自己家裡也是美髮業，我也知道價格落在哪，從頭到尾所有流程都沒有告知，護髮就收1600元，真的是有種被騙的感覺。」
貼文一出，網友紛紛回應「髮廊洗頭價格都寫好看的...洗頭洗一洗有時候東加西加也是一千」、「很多人看門口寫很低價就衝進去啊，結果洗出來都哭了」、「這種老奸店家很多，偷偷幫加流程，再加到費用裡面，賭你會付錢啦」、「理髮廳真的每一步都要錢，很多人不知道，以為都是小動作，結帳要後悔都來不及」、「每一步都要記得問，理髮廳每一步都是錢」。不過，也有網友認為「你有你的專業，人家也有，去理髮廳應該就直接問清楚價錢，明確說你要做什麼，而不是靠自己經驗在那邊估算，結果不符當然會感覺被騙，但理髮廳沒告知流程也很不對，雙方都有失誤。」（編輯：張嘉哲）