移工撿到iPhone！失主「1舉動」　網全搖頭：對台人失望

弄丟手機焦急的心情不論是誰都會有，不過幸運遇到撿回遺失物的時候，你又會有什麼樣的反應呢？日前一名在超商打工的網友就遇到這起案例，3名移工撿到iPhone後卻因語言溝痛不順而請他協助，沒想到失主現身來要回手機的反應卻讓他相當傻眼，讓他不禁直呼「拿了就走…真的覺得很無言！」。

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這名在超商工作的員工昨（5）日晚間遇到有3名移工捧著撿到的iPhone走入店內，同時利用手機翻譯向他詢問警局位置，熱心表示要將這隻遺失的手機送過去。離開店面沒多久，這3名移工突然返回，解釋自己不知道該如何坐車過去，剛好接到失主打來的電話，但因為語言隔閡，無奈之下只好請店員幫忙接電話順便報了超商地址。

▲這三名移工路邊撿到 iPhone後，焦急的用翻譯向店員求助 。（示意圖／翻攝自Pixabay）

沒想到，失主現身後卻直奔櫃台要拿回愛機，甚至領完後就轉頭就走，連聲謝謝也沒跟撿到的移工和店員說，這段經歷被朋友轉發至臉書社團《爆怨公社》後也掀起廣大迴響。原PO感嘆表示，說真的現在的人大概都知道，走在路上看到錢包、手機、包包都要當作沒看到，「撿到警局沒被感謝不打緊，搞不好還會被誣賴」，只能代替那位沒禮貌的失主向不懂「潛規則」的移工們說聲謝謝了。

而這篇文章曝光後，許多網友也紛紛感嘆留言「將心比心有很難嗎」、「這種事讓我對臺灣人好失望」、「禮貌不分國籍」、「互相尊重不是很好嗎，人家遠赴異鄉工作生活真的很不容易」、「現在不期待感謝是平常心，不懂的感謝也是平常心，一切習慣就好了」。（編輯：楊智傑）