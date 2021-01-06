存錢也能助人！銀行首推影響力存款　專款專用供弱勢貸款

台灣人愛心不落人後，除了擔任志工外，參與方式最多的就是捐款，在亞洲公益事業研究中心(CAPS)的統計調查中，台灣在亞洲的國家中，公益參與表現更是在前兩名的位置。然而除了出力出錢，您知道現在用存錢的方式也能做公益助弱勢嗎？

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有感於社會上有許多經濟弱勢群體面臨生活緊急狀況時，往往一時間難以拿出一大筆費用支應，反而造成更大的生活窘境，為協助他們渡過生命中的難關，王道銀行日前宣布推出「影響力存款」專案，提供儲戶1年期年利率0.83%的專案定儲，除了享有高於市場平均一年期定儲的利率，且和一般存款擁有相同的保障，這筆專案定儲資金還將透過專款專用的方式，僅作為經濟弱勢群體申請貸款之用，提供無手續費及低利率的小額貸款，幫助經濟弱勢群體用於生活變故的緊急需求，讓存款用途大大不同，創造扶持經濟弱勢族群的正向影響力。

王道銀是台灣第一家獲得國際B型企業認證的金融業者，更於去年榮獲天下雜誌天下企業公民獎中堅企業組第二名的肯定，王道銀行董事長駱怡君提到，「企業在必須要追求獲利、為股東賺得報酬之餘，思考如何能在根本的商業模式上做到企業社會責任！而最好的方式，就是將商業模式、DNA與社會責任結合在一起，藉以實踐B型企業所提倡的『用商業的力量做好事』。」





駱怡君指出，「影響力存款不只讓存款客戶存錢並累積利息，更能讓經濟弱勢族群有機會獲得資金協助，讓他們更有能力去翻轉生活；我們希望運用金融中介的力量，串連起需要幫助者與想要助人者雙方，發揮銀行正向的影響力，也歡迎更多的消費者加入影響力存款，讓一樣的存款，發揮不一樣的影響。」





為使影響力存款資金幫助到真正有需要的人，王道銀行目前已與「第一社會福利基金會」以及「台灣婦女展業協會」合作，將資金貸款給其聘用的經濟弱勢員工或是輔導個案。其中，第一社會福利基金會及其相關單位已聘僱100多名身心障礙員工以及600多名中高齡二度就業、單親或是受暴婦女等社會弱勢族群，培養一技之長，協助自立生活；台灣婦女展業協會訓練家庭變故婦女發展職場技能，協助弱勢婦女經濟獨立、自力更生。





這有點像是把尤努斯鄉村銀行這種社會企業的概念帶到台灣來，雖然台灣相比於孟加拉，經濟弱勢或貧窮的人口並沒有那麼多，但仍是有許多朋友在角落辛苦的生活著、努力著，需要一起攜手為他們創造更友善的環境、更好的機會。

王道銀行期望透過「影響力存款」專案，讓更多經濟弱勢族群透過合作機構的輔導就業認定，就可以獲得實質的幫助，也歡迎更多輔導經濟弱勢族群就業的機構與王道銀行接洽。



