家裡沒浴缸怎泡澡？媽推爆「神物」 眾秒跪：400泡到爽
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 16:40:51｜2021-01-06 16:42:20
近日受到東北季風以及強烈冷氣團來襲，各地氣溫都明顯驟降，對於忙碌一整天的上班族來說，在寒冷的夜晚，下班泡個熱水澡再舒服不過，但由於許多人家中沒有「浴缸」，並不能天天享有這麼放鬆的時光。對此，就有網友發險一款「神物」，輕鬆解決沒浴缸的問題，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「到底是誰發明這種東西？馬上給我出來！我要給你膜拜，也太爽了吧，家裡剛好就是沒有浴缸，買這個冬天剛好可以泡個熱水澡，超好組裝的，加上泡澡粉泡澡好舒服啊，一個才四百元，CP值超高的」。貼文一出，網友紛紛回應「天阿！四百元泡到爽耶」、「這是什麼東西啦！哪裡可以買」、「租屋族也太需要＝＝好想買」、「看妳泡那麼開心都想買一個了」、「這個看起來也太厲害」、「哇靠！已經有人發明了嗎？這是啥」、「這是啥啦！第一次看到，好像很厲害欸」、「好收納嗎？幾百元泡到飽ㄟ」。而記者實際上網查詢之後，發現該項物品叫做「折疊泡澡桶」，主打給家中沒有浴缸的人使用，因為是採取摺疊收納，對於小坪數的租屋族來說，真的方便，售價大約落在350元至1000元都有，想要在寒冷的夜裡不花大錢就能泡澡也是有可能的！（編輯：張嘉哲）