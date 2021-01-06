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國際人氣繪師蚩尤操刀　淡水古蹟擬人誌串連八大古蹟

記者陳志仁/新北報導

2021-01-06 20:50:52

《滬尾畫帖－淡水古蹟擬人誌》
▲住在淡水的彭小姐在淡古文創商店紅城小舖買到第1本《滬尾畫帖－淡水古蹟擬人誌》，興奮地到小白宮留下紀念照。（圖／記者陳志仁攝，2021.01.06）
你能想像古蹟變成人會是什麼樣子嗎？新北市立淡水古蹟博物館首次與繪師蚩尤合作企劃《滬尾畫帖－淡水古蹟擬人誌》，讓每個古蹟都搖身成為型男與美女，再用觀音山和淡水河把八大古蹟串連起來，讓淡水古蹟成為神秘綺麗的家族故事！
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新北市立淡水古蹟博物館首次與繪師蚩尤合作企劃《滬尾畫帖－淡水古蹟擬人誌》，以淡水不同歷史時期的有形文化資產與紀念性建築為主題，創作八位擬人化角色，包括淡水紅毛城、淡水英國領事官邸、滬尾礮臺、淡水福佑宮、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾偕醫館、淡水海關碼頭及得忌利士洋行。
《滬尾畫帖－淡水古蹟擬人誌》最特別的是，把建築本體與周遭環境轉化在人物的服飾上，淡水紅毛城是來自荷蘭的男性探險家，頭戴雉堞紋紳士帽、九面國旗變成襯衫鈕釦、紅牆是披肩、南門與VR界碑則是皮帶的扣環；小白宮化身為身穿禮服的優雅女子，11個半圓拱圈與百年雞蛋花是一字領、四坡式斜屋頂為長裙、地基基座變成復古高跟鞋。
淡古館長柏麗梅表示，依照他們的歷史背景及建築特色來轉化人物的長相、服飾、個性與職業，透過蚩尤栩栩如生、細緻獨特的畫風，重新詮釋古蹟的樣貌；人氣繪師蚩尤將於1月9日在淡水海關碼頭洋樓舉辦活動，現場提供20位民眾免費參加下午二點半的座談會，下午三點開始的簽書會則不限人數，更多詳細內容可上淡古的官方的網站及粉絲專頁查詢。
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