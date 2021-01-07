玉山今早低溫下探-6.7度 霧淞步道急凍成銀白世界
記者陳致宇／台北報導
2021-01-07 12:29:04｜2021-01-07 12:29:12
受到寒流影響，今（ 7 ）日各地氣溫下降，根據氣象局資料，玉山測站於上午 07:44 最低溫度達 -6.7 度，主峰步道風口至主峰頂路段霧淞步道已有部分結冰，變成白茫茫的銀白世界，玉管處呼籲上山賞雪的民眾，上山務必做好萬全準備，同時要具備經驗與技巧，平安的上山、安全的下山。
氣象局表示，今日寒流南下，北台灣一整天溫度呈現下降的趨勢，其他地方下半天後也會明顯感覺到溫度下降，各地越晚越冷，入夜後中部以北及東北部地區低溫僅 6 至 8 度，其他地區也只有 10 至 12 度的低溫，預估周五至周六清晨是這波寒流最強的時候，北台灣 1,000 公尺以上的山區，以及中南部 3,000 公尺以上的高山有降雪的機率。玉管處也在臉書《玉山國家公園》分享，目前玉山主峰步道風口至主峰頂路段霧淞步道已有部分結冰，玉山氣象站今日上午 07:44 於北峰測得最低溫 -6.7 度， 08:40 測得 -3.8 度，雖然沒有下雪，，但全景物有結霜、霧淞。排雲山莊部分，排雲管理站則是在 06:45 氣溫為 6.5 度，無結霜但濃霧且下毛毛雨， 07:00 測得 -1 度，濃霧及霧雨，目前無結冰。玉管處提醒，民眾務必做好萬全準備，同時要具備經驗與技巧，才可以平安的上山、安全的下山。