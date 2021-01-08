交通部發布營運許可函 高雄輕軌大南環段下週加入營運
新頭殼newtalk
2021-01-08 08:00:00
高雄環狀輕軌捷運大南環路段完成履勘後，交通部上月30日發布營運許可函，高市府宣布該路段將於1月12日下午4點起正式加入營運，串聯捷運及周邊接駁公車、YouBike2.0公共自行車系統，形成都市綠色交通路網，提供更便捷、舒適的公共運輸服務。
捷運工程局表示，大南環段營運通車後，路網從C32南凱旋公園站經C1籬仔內站至C17鼓山區公所站，營運路線將由原先8.7公里延長至12.8公里，服務範圍可由現行14站增為23站，東起南凱旋公園、高師大和平校區，途經民生醫院、捷運紅線凱旋站、夢時代、軟體園區、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、捷運橘線西子灣站、金馬賓館當代美術館、文武聖殿，往西連結鼓山區公所，路線串聯交通節點、醫療、遊憩等重要旅次吸引點，可擴大通勤、就學、旅遊的服務需求，符合廣大市民殷切期待。捷運工程局進一步表示，輕軌大南環微笑曲線完成通車後，將串聯起捷運及周邊接駁公車、YouBike2.0公共自行車系統，形成都市綠色交通路網，相信可以帶給市民更便捷、舒適的公共運輸服務。新聞來源為Newtalk 新頭殼