「花生醬」配哪種鹹食最搭？網揭1西式料理：可取代奶油
編輯中心/綜合報導
2021-01-09 10:00:05
「花生醬」是現在許多民眾最愛的甜食，常常運用在各種料理之上，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『花生醬』要搭配哪種鹹食最搭？」沒想到網友們紛紛一面倒的揭露了一款西式料理，甚至直言「可以取代奶油」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「認真問，花生醬配什麼鹹食很搭？」的文章表示，「偶然得到一大瓶無糖花生醬，但我又不吃甜的，想說有什麼鹹食可以搭配？配乾麵還行嗎？還是有別的推見吃法？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們的留言紛紛出籠「炸機跟培根還滿搭的」、「花生醬幾乎百搭吧，配燒烤也超讚」、「配奶油土司，加杏仁片」、「煮白粥加一點點，很香濃」、「很推肉燥飯，很搭」、「乾麵的拌醬」、「拌麵、雞胸肉、培根、果醬、蘋果片」、「荷包蛋」、「麵線，花生麵線，超好吃」。而最多網友認為可行的就是製作各式的「美式漢堡」，「漢堡啊」、「漢堡、吐司」、「牛肉漢堡排啊還用問」、「肉鬆花生醬吐司超讚」、「花生醬是很適合拿來代替奶油的東西，所以可以塗漢堡」、「花生醬培根堡，有夠好吃」、「美式漢堡超經典」。（編輯：王柏文）