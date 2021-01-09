反萊豬公投遍地開花　高雄要拼5萬份

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立法委員吳怡玎表示，中央一紙行政命令就要開放萊豬進口，根據資料統計，我國食用豬肉的量不僅比其他國家都高，還會吃豬腳、豬內臟等國外少食用的部位，有美國豬商認為，如果台灣開放萊豬進口銷售額將大大提升，這次連署時間短暫，請大家都站出來連署。
高雄市黨部主委李哲華指出，天氣雖然很冷，但是為什麼大家不怕冷站出來，因為就跟廣大的台灣人民一樣，內心的憤怒在燃燒，蔡英文總統說過，她會謙卑、謙卑、再謙卑，但是沒有跟立法院溝通，沒有跟人民溝通，貿然就可以進口萊豬，說校園、軍隊、運動中心不會吃到，但是我們的小孩走出校園、運動人士走出運動中心、軍人走出部隊，他都有可能會吃到含瘦肉精的萊豬，這是多麼嚴重的事情。
李哲華認為，如果蔡政府不要開放，今天都不會製造那麼多的麻煩，不會讓我們的人民無所適從，這是我們內心共同的憤怒，從現在起要透過公民的力量，讓蔡政府知道人民不同意的聲音，所以我們要拜託大家，高雄市希望能夠在這幾個月內衝到5萬份的連署書，目前在高雄38區有700多個友善連署點，只要下載國民黨「數位黨部」APP，就可以找得到離自己最近的友善連署，希望在8月28日可以順利進行公投，讓廣大人民的力量可以再次呈現。