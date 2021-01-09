盧秀燕視察月子餐　檢視肉品抽測快篩

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盧秀燕表示，根據台灣養生調理習俗，「坐月子」對產婦非常重要，傳統的月子餐幾乎離不開豬腰、豬肝、豬腸等內臟，以及豬腳、排骨等豬肉製品。因為產婦要哺乳，如果吃到含有萊克多巴胺的月子餐，將會連帶影響嬰兒健康，因此市府率各縣市之先，特別重視月子餐食安，並列為加強宣導及稽查重點。
盧指出，感謝紫金堂很早即開始配合市府「零瘦肉精」政策，進行相關準備，除了肉品自主快篩品管，更外送請第三方檢驗是否含瘦肉精，確保安全無虞，尤其月子餐上不僅標示肉品產地，更特別標明不含萊克多巴胺，產婦可以安心食用，希望全市所有餐飲、肉品業者都能全力配合市府政策，維護食安。
她也提到，台中推出全國最嚴的「牛豬產品無瘦肉精金標章」，經市府審核通過後核發標章，效期一年，鼓勵全市優良業者申請；對此，紫金堂公司董事長李詹儀表示，他們已向市府送件申請金標章，強調使用的豬肉品都是台灣豬，有信心可以申請通過。
衛生局表示，為保障市民飲食安全，「臺中市食品安全衛生管理自治條例」早在106年增訂豬肉及相關產製品的瘦肉精「零檢出」，行政院核定施行至今超過3年；但日前行政院卻函告部分條文無效，廢止台中萊劑零檢出自治條例，市府為捍衛市民健康，已率先針對行政院宣告無效之處分提出訴願，爭取地方自治應有權利。
衛生局指出，因應含瘦肉精的豬牛肉品進口，市府會將所有肉品查驗結果主動揭露於「萊豬牛宣導專區」網頁，包含肉品原料產地國別及瘦肉精檢驗數值等，讓市民上網查詢掌握食安。