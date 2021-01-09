寒冬開暖爐狂跳電！男憂「該怎麼辦」 網大推2激省暖法
編輯中心/綜合報導
2021-01-09 15:39:14
台灣近連續幾日鋒面通過及寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降，氣象局也針對全台發布低溫特報，許多民眾也趁此拿出暖爐，但大量的使用可能會讓房子有跳電的可能，因此近日就有網友在網路上擔憂遇到這樣的情形「該怎麼辦」，沒想到就有網友大推2種激省的保暖法，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「這麼冷大家在外租屋都怎麼保暖？」的文章表示，「冷到打字都變慢，今天台北溫度6-10度，我躲在老家有熱水有棉被，想到在台北租屋的女友和妹妹，女友那邊還會跳電，大家都怎麼保暖呢？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，就有網友大力推薦2種激省暖法，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言力推「電熱毯」和「羽絨被」，比起開暖爐還省錢省電，「有條羽絨被晚上OK，又輕又暖還不冰」、「睡覺的時候丟幾個暖暖包在棉被裡，搭配保暖毯保證流汗」、「電毯全家一人一條，用過就回不去了」、「買羽絨被塞暖暖包」、「開電毯，吹風機吹手腳」。事實上，市面上大多數的電毯的耗電量不到100瓦，蓋上被子可以讓整個床上被窩超暖，相當於60瓦小燈泡的耗電。不過在挑選電毯時，一定要選擇「耐壓的的電線」，否則選到來路不明的品牌，恐怕會有燃燒的危險。（編輯：王柏文）