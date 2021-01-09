買茶、品茗好時機　阿里山冬茶比賽成績揭曉

阿里山擁有得天獨厚的氣候及地理位置，讓該地茶產區蘊育出聞名於世的高山茶，而四季中最優的好茶莫過於冬茶，嘉義縣阿里山茶葉生產合作社冬季優良茶比賽於去(109)年12月24至25日舉行，成績在12月25日揭曉，今(9)日在仁義湖岸大酒店舉行盛大的頒獎典禮。

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▲銘峰製茶廠蘇柏彰贏得青心烏龍組特等獎。（圖／記者郭政隆攝影2021.1.9）

× ▲銘峰製茶廠蘇柏彰贏得青心烏龍組特等獎。（圖／記者郭政隆攝影2021.1.9）

嘉義縣長翁章梁表示，高山茶都嘉義縣是全國占地面積最大的高山茶產區，阿里山高山茶名氣尤其響亮，而一年四季中最好的茶就是冬茶，每年嘉義縣優良茶競賽都是茶產業界的大事，經過一連串的評審過程，各賽事的冠軍和各獎項得主都已出爐，透過評審為大家挑選嘉義最好的茶，現在正是買茶、品茶好時機，邀請所有愛好高山茶的朋友，一同來嘉義享受好茶。

▲新品種組特等獎及頭等一獎都是由仙記名茶郭紋廷贏得（圖／記者郭政隆攝影2021.1.9）

× ▲新品種組特等獎及頭等一獎都是由仙記名茶郭紋廷贏得（圖／記者郭政隆攝影2021.1.9）

今年因為天氣的原因總的來說茶菁比較乾，焙火比較厚，茶湯更甘甜，茶改場評審代表簡靖華指出，此次烏龍組特等跟頭一品質不相上下，競爭非常激烈，特等相對發酵比較足，烘焙比較厚，口感甘醇，韻味足；頭一烘焙稍微低一點點，但同樣非常具有烏龍特有的甘醇，只是第二沖茶湯冷掉時不及特等圓滑。

▲縣長翁章梁、立委王美惠、陳明文等來賓對阿里山茶讚譽有加。（圖／記者郭政隆攝影2021.1.9）

× ▲縣長翁章梁、立委王美惠、陳明文等來賓對阿里山茶讚譽有加。（圖／記者郭政隆攝影2021.1.9）

阿里山茶葉生產合作社理事主席蔡惠櫻說，2020年冬季優良茶比賽參賽點數共499件，分青心烏龍組及新品種組，其中青心烏龍組348件，新品種烏龍組151件；而今年金萱特等跟頭一差距更小，發酵差不多，香氣都很飽滿，主審跟副審兩個在當時也討論很久才做出決定，頭一發酵度稍微重一點點，香氣飽滿，只是冷湯時滑度比特等稍微欠缺一點，特等發酵跟烘焙比較清淡一些些，充分表現了金萱的特色。