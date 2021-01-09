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主管面試遞名片　他「一舉動」秒被錄取！釣出人資揭真相

編輯中心/綜合報導

2021-01-09 17:30:31｜2021-01-09 17:41:25

同事
▲有網友指出，面試時收到了主管名片，隨後「一舉動」立馬讓他火速錄取。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名網友指出，自己在面試時收到主管名片，隨後「一舉動」立馬讓他火速錄取，但就有人資解釋「心裡一定扣分」。
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原PO於PTT Salary板上發文，表示有些人認為公司想錄取你，面試完就算沒去追問結果也會被錄取，「不會錄取你的，追沒用。」但他透露，某次面試時，主管就給了他名片，「他就是要你主動打去問，表現出積極性」，隨後原PO打電話回去詢問後，果真立馬被錄用了。
不過，他也坦言並非每次都萬用，「也有打去問，他覺得你不夠耐性，直接剃除你的案例。所以打電話進去追問，真的是運氣運氣的。」這就讓他好奇發問「你們會怎麼做？」

▲原PO好奇「大家面試完會追問嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇「大家面試完會追問嗎？」（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光，隨即引來許多網友討論，「發名片只是禮貌，如果有問題找得到人問而已，我是這樣認為」、「完全不會追，找工作就是看實力」、「看公司，真的很想進去的話會問」、「不會，時間省下來多投幾家比較實在」、「真的很想拿到的會問，其他佛系」。

但也有人認為打電話直接詢問相當扣分，若改以E-mail方式，不僅不會打擾到對方，或許還有加分作用，「我會寄mail，怕打電話如果他在忙感覺不太好」、「寄mail確實比較好，打電話怕打擾到別人」、「打電話問扣分，發email加分，中斷我工作接收你的資訊有負面觀感，email有空再去處理比較適合工作排程」。
甚至還有人資分享經驗，「有做過協助收履歷安排面試的部分，明明上面還沒面試完或尚未決策完，幾十個面試者根本也不知來電的是誰，來電就只想問結果，一律答案都給不確定，而且在心裡扣分（因為打擾到當下的工作）真要感謝對方給面試機會寫信就好，順手轉給上面看還可能幫你加分」。（編輯：陳雅雲）
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