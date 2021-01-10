NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

川普最孤立時刻　國會暴動後共和黨人劃清界線

中央社

2021-01-10 09:14:47

川普
▲美國國會於1月6日遭到激進的川普支持者闖入後，共和黨內部也不願再支持川普。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社紐約9日綜合外電報導）美國總統川普對於華府共和黨人的牢牢掌控正在開始瓦解，與他動盪執政期間的任何時候相比，現在的他處於政治上最為孤立的時刻。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美聯社報導，川普支持者受到激怒後對美國國會大廈發動暴力包圍，致使川普似乎失去一些最堅定盟友，包括南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）。兩名內閣成員和至少6名幕僚相繼辭職，幾名共和黨國會議員毫不隱諱地，考慮針對川普的第二次彈劾行列。
阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）告訴「安克拉治每日新聞」（Anchorage Daily News）：「我希望他辭職。他造成的傷害已經夠多。」穆考斯基過去曾與川普產生分歧，目前不確定她自己是否會繼續留在黨內。

前美國總統小布希（George W. Bush）的白宮發言人、曾投票給川普的共和黨策士佛萊謝（AriFleischer）說：「現在我不會再為他辯護了。我不會為他煽動暴徒而替他辯護，他現在要靠自己。」

民主黨籍國會議員昨天評估，是否對川普發動史無前例的第二次彈劾。民主黨籍眾院議長裴洛西（NancyPelosi）表示，除非川普「立即和自願」下台，否則國會將繼續進行彈劾程序。

總統當選人拜登尚未對彈劾行動表示支持，他說從現在到1月20日就職典禮期間，沒有足夠時間尋求彈劾或任何其他憲法上的解決辦法。

拜登對記者說：「我現在專注於我們在20日接掌總統和副總統進行執政，並盡可能迅速推動我們的政策。」

但川普仍然擁有支持者，特別是在華府以外的許多普通共和黨選民和保守派活動人士。
川普的大金主迪森（Doug Deason）說，這週發生的事件絲毫沒有動搖他對川普的信心。他說：「他是我有生之年最好的總統，（畢生經歷的總統）包括雷根在內。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1100109
關鍵字

NOW民調中心

2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

繼續作答
李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

繼續作答
2020政府政策大轉彎惹爭議，你印象最深刻的是哪個呢？

2020政府政策大轉彎惹爭議，你印象最深刻的是哪個呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀