川普最孤立時刻　國會暴動後共和黨人劃清界線

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阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）告訴「安克拉治每日新聞」（Anchorage Daily News）：「我希望他辭職。他造成的傷害已經夠多。」穆考斯基過去曾與川普產生分歧，目前不確定她自己是否會繼續留在黨內。
前美國總統小布希（George W. Bush）的白宮發言人、曾投票給川普的共和黨策士佛萊謝（AriFleischer）說：「現在我不會再為他辯護了。我不會為他煽動暴徒而替他辯護，他現在要靠自己。」
民主黨籍國會議員昨天評估，是否對川普發動史無前例的第二次彈劾。民主黨籍眾院議長裴洛西（NancyPelosi）表示，除非川普「立即和自願」下台，否則國會將繼續進行彈劾程序。
總統當選人拜登尚未對彈劾行動表示支持，他說從現在到1月20日就職典禮期間，沒有足夠時間尋求彈劾或任何其他憲法上的解決辦法。
拜登對記者說：「我現在專注於我們在20日接掌總統和副總統進行執政，並盡可能迅速推動我們的政策。」
但川普仍然擁有支持者，特別是在華府以外的許多普通共和黨選民和保守派活動人士。
川普的大金主迪森（Doug Deason）說，這週發生的事件絲毫沒有動搖他對川普的信心。他說：「他是我有生之年最好的總統，（畢生經歷的總統）包括雷根在內。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1100109