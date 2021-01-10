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點珍奶一拿到超崩潰！男驚「店員說是波霸」　老饕秒懂了

編輯中心/綜合報導

2021-01-10 11:11:57

▲一名男子受同事所託，成功拿回「 30 元珍珠奶茶」。（示意圖，非當事珍奶／取自 photoAC ）
▲珍珠奶茶是台灣獨有的手搖，不少外國人台灣都會喝上一杯。（示意圖／取自 photoAC ）
台灣手搖飲市場廣大，不少人每天都要來上一杯，其中最有名的手搖莫過於「珍珠奶茶」，許多外國人來台灣遊玩時都要來上一杯。不過，近日就有網友表示自己點了一杯「珍珠奶茶」，但拿到手後卻有點錯愕，貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「剛剛我去買飲料，點了四季春加上珍珠，結果我拿到之後發現他給我小珍珠，我就問他說我不是點珍珠嗎？結果店員跟我說大顆的叫做波霸，小顆的是珍珠，如果要喝大顆的是波霸奶茶」。
「我不懂欸，珍珠就是珍珠啊，波霸到底是什麼鬼啦？那不就分成大珍珠跟小珍珠就好，還有白的珍珠.....現在應該要發起正名行動，珍珠就是珍珠，讓顧客喝不到喜歡的茶他們很開心嗎....」。
▲網友分享自己去飲料店點了珍珠奶茶，卻拿到小顆的珍珠，讓他很傻眼。（圖／PTT）
▲網友分享自己去飲料店點了珍珠奶茶，卻拿到小顆的珍珠，讓他很傻眼。（圖／PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「珍珠本來就是小顆的...只有台北在那邊大顆」、「會說珍珠是大顆的真的不懂喝，珍珠就是小的，大顆的叫波霸」、「大顆叫波霸，小粒叫珍珠，只有台北俗才以為只有一種大小」、「我聽到的也是波霸是大顆黑的，珍珠是小的」、「一堆人不會點啊，要就跟店員說清楚大小」、「波霸大顆，珍珠小顆正解」。（編輯：張嘉哲）
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