黨內「假帳號、黑函」滿天飛 柯文哲呼籲：以後都要禁止
記者丁上程/台北報導
2021-01-10 14:07:23
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，今天（10日）下午進行第一屆黨大表大會。會議中重頭戲就是選出中央委員以及中央評議委員。而身兼台灣民眾黨主席的柯文哲，也在會議開始前進行致詞，除了針對執政黨進行時事的針砭外，也罕見將砲口對準黨內，直指創黨一年來，「黑函謠言甚至是假帳號滿天飛，這些都不是我們樂見的溝通方式，也違背『正直誠信』的原則。」柯文哲也直言，這些狀況以後都要禁止。
柯文哲在開場致詞時表示，「今天是台灣民眾黨第一屆黨代表大會，非常具有歷史意義的一天，象徵這個政黨又往前跨出一步。」柯文哲說，「今天我們聚在這裡，每一個人都有責任，要讓這個政黨永續發展，迎向下一個階段的挑戰。」話鋒一轉，柯文哲也將砲口對準藍綠兩黨，針對萊豬進口議題，直指台灣民眾黨不同於其他政黨，標舉「共融社會、國家治理」，這半年來，藍綠在萊豬議題上引發的亂象，更可以了解我們主張的重要性。柯文哲強調，執政黨對外軟弱、對內蠻悍，文青式語言和恐嚇式語言交替應用，雙標黨正是人民的感受。「最後人民所有的疑慮沒有解決，還引發豬肉漲價與標示不清的亂象，到頭來還是台灣民眾要承受這些後果。」柯文哲說，「主要在野黨也無法清楚論述，而是使用無效杯葛的手段，現在更要訴諸社會運動，這也不是現階段台灣需要的」。而針對民眾黨創黨後所產生的黨內鬥爭問題，柯文哲也罕見將砲口對準黨內。「這一年來，大家都很辛苦，很多不如意的事情，我們也都一一克服。但是過程中，我發現黑函謠言甚至是假帳號滿天飛，這些都不是我們樂見的溝通方式，也違背『正直誠信』的原則，以後都要禁止。」柯文哲說，「黨代表制度建立之後，我們會選出中央委員、中央評議委員，接著建立地方黨部，選出主委、總幹事，和地區服務主任。我們會加強黨內的溝通，謝立功秘書長、陳建璋副秘書長，都會協助處理」。