寒流侵襲中橫等高山路段 今晚至明晨進行預警性封閉
記者賴志昶／台北報導
2021-01-10 17:10:48
交通部公路總局今（10）日下午宣布，由於寒流緣故，包含台8線110K（大禹嶺）至152K （洛韶）、台14甲線18K（翠峰）至 42K（大禹嶺）等路段，將於今17時起至明日7時起進行預警性封閉。
公路總局公布，今日有3項夜間道路管制措施，其一是台7甲線30K（南山）至 50K（勝光）路段，於今日限掛雪鏈通行；二是台8線110K（大禹嶺）至152K （洛韶）路段，於今日17時至明日7時預警性封閉；最後為台14甲線18K（翠峰）至 42K（大禹嶺）路段，同樣於今日17時至明日7時預警性封閉。公路總局表示，寒流期間請用路人、運輸業及旅宿業者提醒遊客，留意高山天氣，注意高山結冰路段行駛安全，備妥雪鏈，避免受困於高山地區；同時，用路人請留意上述路線的管制訊息，依據中央氣象局最新情資即時調整因應並發布最新路段管制訊息。
公路總局提醒，為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人及遊客評估個人身體狀態，將長時間處於低溫環境，請做好保暖準備。公路總局指出，該局將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊的揭露，如若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鏈通行，或進而預警性封閉等作為；由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，用路人密切注意公路訊息預為規劃行程。