高鐵春節疏運加開3成運能 返鄉車票明日0時起開放預購
記者賴志昶／台北報導
2021-01-10 17:22:45
為因應今年春節共7日假期，台灣高鐵宣布，自2月8日至2月17日規劃為期10日的春節疏運，旅客可自明（11）日凌晨0時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。
台灣高鐵指出，春節疏運期間加開441班次列車（南下236班、北上205班），較平常增加3成運能，總計10日提供1820班次列車的旅運服務；此外，春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5日購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。高鐵公司特別提醒，旅客應配合「秋冬防疫專案」，自進入車站即須佩戴口罩，乘車時也須全程佩戴口罩並配合量測體溫；高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。另外，高鐵指出， 2021春節疏運期間，自由座服務部分考量連假期間旅客較多，高鐵公司依據旅運需求評估結果，調整自由座車廂配置數；定期票及回數票部分，春節疏運期間除開放使用搭乘外，另優惠效期含2月10日至2月16日國定假日期間者，台灣高鐵將自2月17日（含）起自動展延對應天數；此外，春節期間，其他商務車廂升等、標準車廂對號座信用卡卡友優惠仍適用，但25人以上大型團體及校外教學等專案並不適用。