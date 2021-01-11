冷到手龜裂該擦什麼？全場推爆「萬用首選」：便宜又大碗

近日台灣各地接連遭受到寒流影響，天氣相當嚴寒，讓許多民眾叫苦連天，對此，也有一名網友發文，表示這幾天真的冷到受不了，走在路上時沒戴手套，手都龜裂了，因此問「哪個牌子的護手霜最好用」，貼文一出，全場一面倒推爆「凡士林」，直呼「便宜又大碗」。

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該名網友在PTT發文，表示「最近這幾天真的冷到受不了，我的手在走路時因為沒戴手套，現在出現龜裂的情況，一條一條紅紅的，深一點的還有一小點血絲，從原本鮮嫩的手變成看得到血管，很痛」。

▲一名網友因為近日天氣太冷，手都龜裂了，因此發文問「擦什麼護手霜有用」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，引起熱議，「妮維雅」、「J開頭的，之前送人 評價不錯」、「歐舒丹」、「便宜的就好了......」、「THE BODY SHOP」、「Aveeno」、「可以試試澳洲木瓜霜」、「不管什麼，你用手趴雞塑膠手套，塗上霜帶手套一晚，效果都很好，我也裂傷五道痕了吧，先塗曼秀雷敦悶一晚，好轉再用護手霜悶，睡覺再用就好」；也有網友提醒，「有傷口不要用有香料的」、「有傷口不能用護手霜啦，如果是我的話，會先用面速力達姆充當護手霜(傷口處重點加強) 等傷口癒合再擦護手霜。然後啦，護手霜只要是有品牌的，都不會太差」

而受到最多網友推薦的是「凡士林」，「凡士林是萬用首選。便宜又大碗。不行再換別的」、「凡士林」、「凡士林啊，便宜大罐可擦全身」、「凡士林萬用，稍微不夠力就是隨便一牌乳霜類的保濕+凡士林鎖水用」、「絕對凡士林」。（編輯：郭佩蓉）